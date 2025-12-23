APet cresce 40% em 2025 e amplia operação de planos de saúde pet

O ano de 2025 marcou mais um ciclo de evolução para a APet. O plano de saúde pet encerrou o período com crescimento de receita, ampliação da carteira, avanços tecnológicos e novas parcerias. Em um mercado impulsionado pela humanização dos animais e pela maior demanda por serviços de saúde, a empresa reforçou sua atuação com foco em pessoas, inovação e relacionamento com os tutores.

Ao longo do ano, a APet realizou investimentos nas áreas operacional e de tecnologia, com o objetivo de sustentar o ciclo de expansão projetado para os próximos anos. Os indicadores operacionais refletem esse movimento, com foco na experiência do cliente e na consolidação de um ecossistema estruturado de saúde pet.

Pelo segundo ano consecutivo, a APet foi indicada ao Prêmio Reclame AQUI. A empresa mantém nota 8,7 na plataforma, NPS de 82 pontos, índice de reclamação de 1,2% e CSAT de 4,7. “Nosso propósito é garantir acesso à saúde de qualidade, com experiência consistente para tutores e seus pets. São 12 anos de dedicação e melhoria contínua”, afirma Luiz Gênova, CEO da APet.

Em 2025, a empresa registrou crescimento de 40% e passou a contar com uma base de 20 mil contratos de planos de saúde pet e 80 mil assistências, totalizando cerca de 100 mil pets atendidos. No período, foram realizadas 54 mil ligações via 0800 e 58 mil interações por WhatsApp. A operação executou 23,9 mil procedimentos, beneficiando 7 mil tutores e 9 mil pets.

A rede credenciada contou com 4,3 mil clínicas em todo o Brasil, com avaliação média de 82 pontos no NPS da rede. Segundo Leonardo Raphaelli, COO da APet, a confiança dos tutores é central para a evolução da operação. Atualmente, 70% da base é composta por mulheres das gerações X e Y. “Nosso crescimento não vem apenas dos números, mas da relação construída com cada tutor que nos procura para cuidar do seu melhor amigo”, destaca.

A empresa também avançou na digitalização da jornada de compra, atendimento e reembolso, com foco em agilidade e autonomia, sem eliminar o atendimento humano. Em paralelo, houve ampliação do quadro de colaboradores e reforço em programas de capacitação, integrando tecnologia e processos.

Em 2025, a APet firmou mais de dez novas parcerias com bancos, varejistas e plataformas digitais, ampliando o alcance da operação. “Seguiremos firmes no propósito de fortalecer o ecossistema pet e oferecer cuidados e saúde cada vez melhores”, afirma Gênova.

Para 2026, a empresa projeta crescimento de 60% na receita, duplicação da base de planos e assistências, aumento de 50% no quadro de colaboradores e ampliação do uso de inteligência artificial em processos operacionais, mantendo o foco na experiência do cliente.