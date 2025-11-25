Zurich reforça área de Vida com novo superintendente comercial

A Zurich Seguros anunciou a nomeação de Sérgio Prates como novo superintendente comercial de Vida na área de Distribuição. Com trajetória consolidada no setor e experiência em seguradoras e instituições financeiras, o executivo terá como foco fortalecer a atuação da companhia no segmento de vida e apoiar a expansão do produto Vida Individual em nível nacional.

A movimentação ocorre após um projeto-piloto realizado em 2025 no interior de São Paulo, no qual a Zurich avaliou um modelo de atuação comercial dedicada ao Vida Individual. Com os resultados obtidos, a companhia planeja ampliar esse formato para outras regiões do país a partir de 2026, reforçando sua presença no varejo e diversificando a oferta aos parceiros de distribuição.

“A chegada do Sérgio fortalece nossa estratégia de crescimento nos negócios de Vida, incluindo o individual. Queremos apoiar nossos corretores a diversificar seus portfólios, levando soluções de proteção para diferentes perfis de clientes. Essa movimentação reafirma nosso compromisso como companhia multiproduto, com visão de longo prazo e foco na ampliação da cultura do seguro no país”, afirma Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros.

Com mais de 26 anos de atuação na área comercial, Prates reúne experiência em seguro de vida, previdência privada e investimentos, além de histórico em gestão de equipes, expansão regional e desenvolvimento de parcerias comerciais.