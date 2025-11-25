MDS Brasil amplia time de Riscos Corporativos

A MDS Brasil anunciou a chegada de William Becklas como Diretor Técnico de Relacionamento na área de Riscos Corporativos. A movimentação integra a estratégia da companhia de ampliar sua capacidade técnica em seguros, resseguros, consultoria de riscos e gestão de benefícios.

Engenheiro mecânico, Becklas tem MBA em Gestão e Engenharia de Produtos e Serviços pela Poli/USP e mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento e gestão de programas de integridade de ativos e prevenção de perdas. Atuou em indústrias de grande porte dos setores químico, alimentício, siderúrgico, papel e celulose e mineração, no Brasil e em outros países da América Latina.

Antes de ingressar na MDS Brasil, trabalhou na FM, seguradora global de propriedades, onde liderou serviços de engenharia para clientes estratégicos, com foco em gestão de riscos, relacionamento com equipes técnicas e interface com subscrição.

Com a contratação, a MDS Brasil busca fortalecer o atendimento aos clientes de riscos complexos, área que exige conhecimento detalhado das operações e capacidade de negociação técnica com seguradoras.

“É uma grande satisfação receber o William em nossa equipe. Essa é uma posição estratégica para a conquista e manutenção de grandes clientes. Nos riscos complexos, há necessidade de entendimento profundo da operação e de argumentação técnica junto aos seguradores, na busca pelos termos e condições mais adequados aos nossos clientes”, afirma Caio Carvalho, vice-presidente de Riscos Corporativos e Resseguros da MDS Brasil.