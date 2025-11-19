Zurich cria nova assistência preventiva em seguro de vida no Novembro Azul

A Zurich Seguros lança uma nova assistência de descontos em consultas e exames para clientes do Zurich Vida Para Você, em parceria com a TEM Saúde. O serviço está disponível nos planos Plus e Premium, sem custo adicional, reforçando o cuidado preventivo e facilitando o acesso a consultas médicas e exames com preços diferenciados.

A iniciativa amplia a atuação da companhia na prevenção, permitindo que os segurados agendem consultas presenciais com clínicos gerais e especialistas, além de exames em rede privada da TEM Saúde. “Queremos apoiar nossos clientes ao longo de toda a jornada, oferecendo conveniência, bem-estar e opções de prevenção que façam sentido para o dia a dia. Milhões de brasileiros não têm plano de saúde, e essa assistência permite que os segurados realizem seus checkups de forma acessível”, afirma Daniela Cruz, superintendente de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich Seguros.

O lançamento também se conecta ao Novembro Azul, ampliando o acesso a exames preventivos, inclusive os relacionados ao câncer de próstata, reforçando o compromisso da Zurich com o cuidado contínuo e o diagnóstico precoce.

O novo serviço integra a reformulação do seguro de vida individual realizada em março deste ano, quando os planos foram organizados em Básico, Plus e Premium. Nos planos Plus e Premium, os clientes podem escolher até duas ou três assistências, respectivamente, personalizando a cobertura de acordo com suas necessidades. A contratação do benefício está disponível apenas para novas apólices.

A novidade faz parte da campanha Grande Vida, que oferece 100% de agenciamento adicional aos corretores que fecharem novas apólices até 31 de dezembro de 2025, demonstrando atenção da seguradora às necessidades dos clientes e ao desempenho de sua rede de parceiros.

O lançamento segue o Outubro Rosa, período em que a Zurich reforçou a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e doou mamografias para mulheres em situação de vulnerabilidade, em uma ação que também estimulou a procura pela cobertura de Doenças Graves.

“Seguimos comprometidos em oferecer produtos que unam simplicidade, personalização e serviços que fazem a diferença no cotidiano. Prevenção e cuidado são pilares essenciais da nossa estratégia, e essa nova assistência vem ao encontro desse propósito”, conclui Daniela Cruz.