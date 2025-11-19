Preço do seguro auto para homens e mulheres se igualam em 2025

Pela primeira vez em 2025, o preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos do Brasil se igualou entre homens e mulheres. Em outubro, o valor médio para homens ficou em R$2.278,64, alta de 6,38% em relação a setembro (R$2.142,08), enquanto para mulheres caiu para R$2.277,93, redução de 2,40% no mesmo período (R$2.333,96).

Os dados são do levantamento “Top 10” da Minuto Seguros, empresa da Creditas e maior corretora digital independente do país. A análise considerou as onze capitais com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave, e os dez modelos mais vendidos em outubro.

Segundo Michel Tanam, gerente da Minuto Seguros, a equalização histórica é um movimento pontual, mas revela a capacidade do mercado de ajustar preços conforme os perfis de risco. “Para os homens, a alta sugere maior exposição a sinistros e roubos. Já a queda para mulheres indica revisão de parâmetros de precificação, considerando esse público como de menor risco em determinadas regiões e modelos”, afirma.

Ele ressalta que a volatilidade ainda persiste entre modelos e capitais específicos. “Essa equalização mostra como o mercado reage rapidamente a dados de risco e comportamento. A recomendação é que o consumidor faça cotações frequentes, pois pequenas variações podem impactar diretamente o custo do seguro.”

Principais destaques de outubro de 2025

Homens: preço médio geral R$2.278,64, com destaque para o Rio de Janeiro (maior valor: R$3.410,55) e Florianópolis (menor valor: R$1.950,06).

preço médio geral R$2.278,64, com destaque para o Rio de Janeiro (maior valor: R$3.410,55) e Florianópolis (menor valor: R$1.950,06). Mulheres: preço médio geral R$2.277,93, com o Rio de Janeiro novamente no topo (R$3.714,25) e Florianópolis entre os mais baixos (R$2.069,59).

Entre os modelos:

Compass S13 T270 Flex Aut. 4P: preços médios mais altos para ambos os perfis. No Rio de Janeiro, apólices para homens chegaram a R$5.184,55 e para mulheres, R$4.303,72.

preços médios mais altos para ambos os perfis. No Rio de Janeiro, apólices para homens chegaram a R$5.184,55 e para mulheres, R$4.303,72. Creta Action 1.6 16V Flex Aut. 4P: aumento de 45,57% para homens (R$4.073,23) e queda de 14,76% para mulheres (R$2.504,07).

aumento de 45,57% para homens (R$4.073,23) e queda de 14,76% para mulheres (R$2.504,07). Mobi Like 1.0 8V Flex Manual: menores valores médios, R$1.835,58 para homens e R$2.004,13 para mulheres.

menores valores médios, R$1.835,58 para homens e R$2.004,13 para mulheres. Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut: redução de 8,55% para homens (R$1.767,22) e leve alta de 1,91% para mulheres (R$2.059,46).

As cotações são referentes às seguradoras de menor valor dentro de cada perfil, considerando Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich, nas capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Vitória e Salvador.