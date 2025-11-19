A Nova Saúde anunciou a chegada de Kadu Santiago como novo Diretor Médico Técnico. A contratação reforça a estratégia de expansão da companhia, que ultrapassou 25 mil beneficiários, investiu mais de R$ 30 milhões em 2025 e se prepara para entrar em novos mercados, incluindo São Paulo, em 2026.

Com mais de 30 anos de experiência na saúde suplementar, Santiago construiu carreira em posições de liderança técnica e executiva. Atuou como Diretor Médico de Relacionamento na Assim Saúde, Superintendente Técnico da Golden Cross, Diretor Executivo da Amil Assistência Médica Internacional e Vice-Presidente Executivo da Amil na Argentina. É, ainda, sócio-diretor da K Training Consultoria e Serviços, com atuação em gestão clínica, desenvolvimento de equipes e governança assistencial.

“Tenho a responsabilidade de contribuir para o fortalecimento da área técnica e para a evolução do modelo de cuidado da Nova Saúde. A empresa tem uma visão muito clara sobre prevenção, tecnologia aplicada ao cuidado e acompanhamento contínuo. Minha missão é aprimorar processos, elevar padrões clínicos e apoiar a expansão com segurança e consistência”, afirma Kadu Santiago.

Para Anderson Marques, CEO da Nova Saúde, a contratação reforça um movimento estratégico da operadora. “A chegada do Kadu marca um momento importante da nossa evolução. Ele reúne experiência profunda, rigor técnico e uma visão ampla sobre o setor. Sua trajetória fortalece nossa capacidade de expansão e consolida o modelo de cuidado que acreditamos, baseado em atenção primária estruturada, tecnologia com propósito e proximidade com o beneficiário”, destaca o executivo.