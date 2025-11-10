A Tokio Marine está priorizando os atendimentos aos clientes atingidos pelos tornados que devastaram diversas cidades do Paraná na última sexta-feira. Desde o início das ocorrências, as equipes especializadas da seguradora atuam para identificar rapidamente os casos que exigem intervenção imediata e garantir o pagamento ágil das indenizações, com foco especial na região de Rio Bonito do Iguaçu, uma das mais afetadas.

Além do suporte direto aos segurados, a companhia reforça seu compromisso social com a comunidade, adotando medidas que ajudam a mitigar os impactos dos fenômenos climáticos.

Entre as ações implementadas estão a criação de um grupo de trabalho dedicado, simplificação de processos e documentos para acelerar os pagamentos, deslocamento de equipes de sinistros para atendimentos presenciais e mobilização de prestadores de outras regiões. Também foram intensificados o contato ativo para agendamento de vistorias, o uso de vistoria por imagem e a centralização de salvados.

“Priorizamos o atendimento no Contact Center para as regiões em situação mais crítica e deslocamos prestadores de serviços para avaliar as áreas mais atingidas. A prioridade absoluta é prestar todo o auxílio necessário aos nossos clientes neste momento tão difícil. Não temos como aliviar a dor de quem perdeu um ente querido, mas faremos tudo ao nosso alcance para reduzir os prejuízos materiais”, afirma Adilson Lavrador, diretor executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros da Tokio Marine.

Os contatos com a seguradora podem ser realizados pelo número 0800 31 86546. Corretores e segurados também contam com os canais digitais — WhatsApp, SuperApp, Chat Online, Portal Institucional, Facebook Messenger, Apple Messenger e Telegram, para solicitar atendimento e informações.