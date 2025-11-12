SulAmérica alcança receita líquida de R$ 8,5 bilhões

Às vésperas de completar 130 anos de história, a SulAmérica registrou mais um trimestre de crescimento entre julho e setembro de 2025. Os resultados refletem a consolidação do modelo de gestão adotado desde a integração ao ecossistema da Rede D’Or, preservando sua estratégia independente e com foco no cuidado, inovação e na sustentabilidade do setor.

No terceiro trimestre deste ano, a receita operacional líquida da operadora de saúde alcançou R$ 8,5 bilhões, aumento de 10,8% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado reflete a expansão da base de beneficiários de saúde e de odonto em 10,1% no período, para 5,7 milhões, além dos ajustes de preços das carteiras.

O segmento saúde somou 3,1 milhões de segurados ao fim de setembro, alta de 9,0% na base anual, com adições líquidas de 256 mil vidas, o que reforça a trajetória de crescimento e a atratividade do portfólio de produtos. Em odonto, a operadora alcançou 2,6 milhões de beneficiários, total 11,5% acima do registrado um ano antes exibindo uma trajetória de expansão consistente.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da operadora somou R$ 564,8 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 57,8% no comparativo anual, diante da melhora no índice de sinistralidade no período. No critério ajustado, o indicador teve salto de 68,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, superando R$ 1,0 bilhão.

A SulAmérica registrou no período despesas gerais e administrativas de R$ 366,4 milhões, desconsiderando a linha de provisões para contingências e outros, com alta de 12,9% na comparação com julho a setembro de 2024. O montante representa 4,3% da receita líquida das operações no terceiro trimestre e de 4,4% no acumulado de 2025.

“Na direção de eficiência e disciplina, as despesas seguem extremamente controladas. Tanto agora, no fim de 2025, quanto na agenda de 2026, continuar crescendo com a sustentabilidade e a rentabilidade que a gente vem apresentando segue sendo o nosso principal objetivo”, avalia a CEO da SulAmérica Saúde e Odonto, Raquel Reis.

Entre julho e setembro, a sinistralidade consolidada da SulAmérica caiu para 80,1%, melhora de 2,0 pontos percentuais (p.p.) ante um ano antes e de 1,3 p.p. no comparativo trimestral.

“A tendência se mantém com melhora gradual e consistente da sinistralidade em linha com o que a gente vem observando nos últimos trimestres. Além de refletir as nossas ações, que devem ser de longo prazo. O que iniciamos no fim de 2022 e em 2023 estão refletindo agora”, acrescenta.