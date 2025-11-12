Curitiba poderá ter uma semana dedicada à divulgação do seguro

Curitiba poderá ter uma semana inteira voltada à conscientização e valorização do mercado de seguros. A proposta será votada na próxima segunda-feira, dia 17, na Câmara Municipal de Curitiba, a partir das 9h30. Caso seja aprovada, a semana será anualmente, na terceira semana do mês de junho.

A iniciativa foi levada à Casa pelo presidente do Sincor-PR, Wilson Pereira, e apresentada oficialmente pelo vereador Tico Kuzma (PSD), autor do projeto de lei que busca ampliar o conhecimento da população sobre a importância do seguro como ferramenta de proteção financeira e social, além de fomentar debates sobre gestão de riscos e boas práticas no setor.

Segundo o texto, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito será responsável pela organização da Semana Municipal do Seguro, podendo firmar parcerias com entidades representativas, como o Sincor-PR, a Susep, universidades, ONGs e outras instituições ligadas ao mercado. A programação deve incluir palestras, workshops, seminários e atividades educativas sobre temas como prevenção de riscos, seguridade social e seguros patrimoniais e empresariais.

Para o vereador Tico Kuzma, a criação da Semana do Seguro incentivará a participação de consumidores, profissionais do setor e da comunidade acadêmica, promovendo debates sobre inovações, regulação e desenvolvimento do mercado em Curitiba. O projeto ainda prevê que o Poder Executivo possa regulamentar a lei para assegurar sua plena implementação.

“O seguro desempenha um papel essencial na proteção contra eventos inesperados, garantindo segurança financeira e estabilidade para indivíduos e empresas”, afirma o vereador.

O presidente do Sincor-PR, Wilson Pereira, destaca que a proposta representa um marco para o setor e para a sociedade curitibana. “A Semana do Seguro vai ampliar o diálogo com a população, mostrando como o seguro está presente no dia a dia das pessoas e como ele pode transformar situações de incerteza em segurança. É uma conquista importante para o nosso mercado e para a educação securitária”, ressalta Wilson.