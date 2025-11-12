Newe Seguros lança novo SAC com foco em tecnologia e atendimento humanizado

Com o objetivo de fortalecer o relacionamento com seus clientes e oferecer um atendimento cada vez mais ágil e eficiente, a Newe Seguros lançou o novo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). A iniciativa combina tecnologia, capacitação de equipes e processos otimizados para entregar uma experiência mais fluida e humanizada em todos os canais de contato.

Com as mudanças, o SAC da companhia passa a oferecer atendimento também via WhatsApp, com registro automático das interações, acompanhamento por SLA (Acordo de Nível de Serviço) e indicadores de abandono e tempo médio de resposta. A novidade amplia o acesso e garante mais conveniência para os clientes, que agora podem resolver dúvidas e solicitações de forma prática e integrada.

“Mais do que modernizar os canais, nosso foco é estreitar o vínculo com o cliente. Estamos investindo em pessoas, tecnologia e processos para entregar uma jornada que proporcione eficiência operacional e atendimento humanizado”, afirma o diretor Comercial da Newe, Marcos Vinicius Pereira.

A empresa compartilha que o novo modelo é sustentado por um programa contínuo de capacitação e treinamento da equipe de atendimento, visando a resolução de demandas em primeiro contato. Além disso, a empresa está revisando fluxos e procedimentos internos para eliminar gargalos e tornar a jornada mais simples e intuitiva.

A expectativa é que, até o final deste ano, a companhia implemente o NPS (Net Promoter Score) em todos os canais, permitindo mensurar a satisfação dos clientes em tempo real e promover melhorias contínuas, além de reforçar o compromisso com a excelência no atendimento. “Queremos transformar cada interação em uma oportunidade de gerar valor, aprendendo com o cliente e aprimorando continuamente nossos serviços, trazendo mais eficiência e agilidade aos nossos atendimentos”, complementa.