Seguros de Pessoas arrecadam R$ 58,6 bi até setembro

Relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep), mostra que os prêmios de seguros de pessoas somaram R$ 58,6 bilhões entre janeiro e setembro de 2025. Isso revela um crescimento de 8,8% na comparação com os nove primeiros meses do ano passado.

A análise permite um acompanhamento detalhado por produto e destaca que 48% do total de prêmios foi em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 28% no Prestamista e 12% em Acidentes Pessoais. Ao mesmo tempo, quando comparado com o resultado no mesmo intervalo do ano anterior, as maiores altas foram observadas nos prêmios dos seguros Doenças Graves (19,9%), Vida Individual (14,2%) e no Vida em Grupo (9,2%).

Setor paga cerca de R$ 13 bilhões em indenizações às famílias seguradas

O relatório ainda apresenta que foram pagos R$ 12,99 bilhões em indenizações (sinistros pagos) entre janeiro e setembro de 2025, expansão de 7,4% em comparação ao mesmo período de 2024.

Ao apresentar o resultado por produto, o documento aponta que 53% dos benefícios pagos foram em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 22% no seguro Prestamista, 11% no seguro de Acidentes pessoais e 15% nos demais. Adicionalmente, as indenizações no seguro Educacional foram as que apresentaram a maior variação no período, com alta de 39,2%, seguido pelo seguro Doenças Graves (24,4%) e seguro Funeral (19,9%).