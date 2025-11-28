Icatu fica em 2º lugar em Diversidade no Guia de Previdência

A Icatu Seguros, reconhecida pela criação do primeiro marketplace de Previdência no Brasil e pela ampla oferta de fundos, ficou em segundo lugar na categoria Diversidade de Fundos do Guia de Fundos de Previdência do Valor Econômico. A companhia também integra o ranking das melhores seguradoras e aparece entre os dez fundos de maior destaque em um período de sete anos.

Segundo Talita Raupp, superintendente de Produtos de Previdência da Icatu, o resultado reflete o avanço do portfólio da empresa no segmento. “Nos últimos cinco anos, ampliamos o nosso portfólio de Previdência Privada em 20%, passando de 393 fundos para 472 em nossa prateleira. Em 2025, seguimos em crescimento, com o lançamento de 29 fundos nos dez primeiros meses do ano”, afirma.

A evolução acompanha o desempenho das principais classes de investimento da seguradora. Nos últimos cinco anos, a renda fixa foi o segmento que mais avançou, alcançando 125 fundos e registrando expansão de 50%. Em seguida aparecem os Multimercados, com 268 fundos (+19%). A classe de ações se manteve estável, com 67 fundos. “Em um mercado historicamente concentrado em Renda Fixa, prezamos pela diversificação. Um portfólio amplo faz parte da nossa estratégia para levar opções aderentes ao perfil e necessidade de cada investidor”, diz Talita.

Com um modelo de negócios baseado no conceito B2B2C, a Icatu opera por meio de uma rede que inclui bancos, fintechs, cooperativas e mais de 150 gestoras parceiras. “Para nós, esse reconhecimento reflete o nosso compromisso contínuo em democratizar o acesso à previdência privada e fortalecer a cultura de planejamento financeiro no país”, completa.

Publicado anualmente pelo Valor Econômico em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), o guia avalia mais de mil fundos e se consolidou como uma das principais referências para investidores interessados em planejamento de longo prazo e aposentadoria.