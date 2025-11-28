Lojacorr adiciona “Seguros” à marca e reforça atuação

A Lojacorr passou a incorporar oficialmente o termo “Seguros” à sua marca, em um movimento que busca reforçar a especialização da rede no mercado segurador e dar mais clareza à sua atuação.

Reconhecida por operar uma das maiores redes de corretoras do país, a empresa entende que a mudança facilita a identificação imediata de seu segmento. A inclusão do termo é tratada como um ajuste estratégico voltado a fortalecer o posicionamento institucional.

Segundo a gerente de Marketing da Lojacorr, Priscilla Langowski, a decisão tem como objetivo eliminar ambiguidades. “O propósito central de adicionarmos ‘Seguros’ à marca é realmente eliminar qualquer tipo de ambiguidade que possa surgir sobre a nossa área de atuação principal. É um movimento de clareza, para que não haja dúvidas: nós somos especialistas e atuamos diretamente no mercado de seguros. Queremos que essa seja a primeira e mais forte impressão”.

A executiva afirma que a integração da nova nomenclatura será gradual. “Estamos buscando uma comunicação amigável, simples e sutil. Queremos trazer a Lojacorr Seguros para o nosso cotidiano de forma gradual e educativa, garantindo que a identificação seja natural e correta, sem gerar interpretações equivocadas”.

Posicionamento

Para a empresa, o uso de Lojacorr Seguros tende a consolidar a autoridade construída ao longo dos anos. A mudança pretende reforçar a identificação imediata da companhia como especialista no mercado segurador.

Priscilla explica que o ajuste não representa a criação de uma nova marca. “Não estamos falando de uma nova marca em termos de reinvenção. A Lojacorr Seguros veio para facilitar a aplicação e a identificação. Devemos evitar a todo custo esse posicionamento de ‘novo’ ou ‘diferente’, pois a essência da Lojacorr permanece a mesma, focada no corretor”.

A empresa também destaca que a adoção do termo “Seguros” amplia o reconhecimento e facilita a conexão com o público-alvo, fortalecendo a percepção de especialização. O movimento está alinhado ao objetivo de gerar novas oportunidades de negócio e ampliar a visibilidade no setor.

“Ao utilizarmos a palavra ‘seguros’, criamos uma conexão mais forte e instantânea com o nosso segmento. Isso tem um impacto direto no reconhecimento da marca Lojacorr no mercado. Com essa clareza e reforço, pretendemos fortalecer a confiança e, consequentemente, abrir novas e sólidas oportunidades de negócio”, afirma Priscilla.

Ela ressalta que, apesar de ser uma mudança discreta para o corretor, a nova arquitetura de marca exige alinhamento interno para garantir aplicação consistente pelas equipes e unidades. “É importante que todos compreendam como essa arquitetura se encaixa, quando a marca Lojacorr Seguros será utilizada e qual é a sua finalidade.”

Por fim, a gerente destaca que o objetivo é reforçar a especialidade da empresa sem rupturas. “Queremos trazer a marca para o nosso cotidiano de maneira educativa e consciente, com leveza e sem a necessidade de grande alarde, garantindo que o seu significado e aplicação sejam absorvidos organicamente”.