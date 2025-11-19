Wiz Co bate R$1 bilhão em prêmios de seguros no 3T25

A Wiz Co, corretora de bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, bateu o recorde de emissão de prêmios no 3T25, no segmento de seguros. A companhia atingiu R$1 bilhão em emissões, o que representa um avanço de 9,2% na comparação com o 3T24.

Além do recorde em emissões de prêmios no trimestre, o acumulado do ano está próximo dos R$3 bilhões. Os resultados do setor de seguros representam 62% da Receita Líquida Total da companhia. As unidades com melhor desempenho comercial dentro do período foram a BMG Corretora e a BRB Seguros, cujos prêmios emitidos foram de R$258,4 milhões e R$215,2 milhões, respectivamente.

A BMG Corretora cresceu 150,5% em prêmios emitidos de produtos de saúde, o que mostra grande potencial de expansão dentro da empresa e do mercado. Já a BRB Seguros, teve crescimento de 2,9% na emissão de prêmios, e a Wiz Corporate, que cresceu 54,4% em relação ao 3T24 – recorde histórico, com grande contribuição do produto Garantia. A BGM Corretora e a BRB Seguros também são destaques em Receita Líquida, com crescimento de 49,4% e 8,0%, respectivamente, em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

“A Receita Líquida do segmento de seguros cresceu 22,7% em relação ao 3T24, resultando também em um crescimento de 13% no Ebitda Consolidado do período. O Lucro Líquido do período ultrapassou o crescimento de 30% na comparação ano a ano e 35,6% se compararmos o acumulado de 2024 e 2025, de janeiro a setembro”, conta Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co.

O executivo explica que o crescimento do segmento de seguros tem contribuído ano a ano para os resultados positivos da companhia. “Em comparações anuais, os seguros hoje representam mais de 60% da Receita Líquida da companhia, o que mostra que nossas apostas, tanto na modernização dos produtos quanto no investimento para expansão do segmento, têm se mostrado certeiras”, completa.