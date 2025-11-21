Pier lança IA que faz vistoria de carro em 1 minuto

A Pier anunciou o lançamento do Pier Scan, agente de inteligência artificial que realiza vistorias de automóveis de forma digital e em cerca de um minuto. A ferramenta surge em meio ao plano de crescimento da insurtech, que projeta faturar R$ 250 milhões em 2025, com expectativa de breakeven e geração de caixa no ano.

O modelo difere do padrão ainda predominante no mercado, que envolve agendamento de peritos presenciais ou análise manual de fotos. O Pier Scan orienta o envio das imagens, identifica danos, verifica o estado geral do veículo e consolida as informações necessárias para a aprovação da vistoria, tudo em tempo real. O processo reduz etapas, elimina retrabalhos e encurta o prazo entre a contratação e a ativação da apólice.

“Nosso objetivo é simplificar a vida do cliente e ampliar o acesso ao seguro automotivo. O Pier Scan representa um salto de eficiência operacional, porque entrega padronização e velocidade na análise dos veículos sem comprometer a segurança do processo. Isso nos permite oferecer uma experiência mais ágil e transparente, eliminando burocracias que tradicionalmente afastam consumidores da contratação”, afirma Camila Kataguiri, co-CEO da Pier.

O agente se soma às iniciativas de IA já adotadas pela empresa. Em 2021, a Pier apresentou o Pier Bolt, sistema de pagamento automático de sinistros de celulares, com 30% dos pagamentos realizados em menos de um segundo. Desde então, a companhia utiliza IA em subscrição contínua, prevenção a fraudes, precificação e atendimento. Atualmente, cerca de 20% das vistorias de automóveis são feitas pelo Pier Scan, com previsão de alcançar um terço até o fim do ano.

“O Pier Scan é mais uma demonstração de como a inteligência artificial pode transformar a experiência do cliente, oferecendo um serviço superior ao do mercado e com menor custo de operação. É o tipo de tecnologia que aumenta a acessibilidade e a penetração dos seguros no Brasil”, destaca Igor Mascarenhas, CEO da Pier.

Nos próximos meses, a seguradora pretende expandir a oferta de seguro de celular para o canal corretor, acelerar o crescimento da carteira e aprofundar parcerias estratégicas, entre elas com Nomad e Noh. Em julho de 2025, a companhia registrou o melhor resultado mensal da sua história, com avanço de 60%, breakeven e aumento de caixa.

“Continuamos entregando nossa proposta de valor para cada vez mais pessoas, mostrando que é possível unir preços acessíveis, experiência digital de referência e atendimento de qualidade para nossos clientes e parceiros”, finaliza Mascarenhas.