Margarete Braga é reeleita presidente do Sincor-PA

Em eleição realizada na última segunda-feira (3), na sede do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Pará (Sincor-PA) em Belém, Margarete Braga foi reeleita presidente para o mandato 2025–2029. A dirigente segue à frente da entidade com o compromisso de ampliar a representatividade da categoria e fortalecer o papel do seguro na região.

Margarete, que já ocupa o cargo desde a gestão anterior, deve manter a linha de atuação voltada ao fortalecimento institucional do sindicato e à representação da categoria no Estado. Em sua trajetória, a dirigente tem buscado aproximar o Sincor-PA de outras entidades do setor e ampliar o diálogo com os profissionais da região.

Durante seu mandato anterior, Margarete participou de iniciativas de educação securitária e formação profissional, além de ações voltadas à divulgação da importância do seguro na sociedade. Um dos marcos foi a criação da Semana Municipal do Seguro, instituída por lei em Belém.

Ao comentar a reeleição, a presidente destacou a importância da continuidade do trabalho conjunto com os corretores e com o sistema Fenacor/Sincor. “Ser reconduzida à presidência é mais que uma honra, é uma responsabilidade. Seguiremos firmes, trabalhando por um Sincor forte, participativo e próximo dos corretores e da sociedade. O seguro é, acima de tudo, uma ferramenta de proteção e desenvolvimento humano”, afirmou.

N.G.