CNP Seguros Holding Brasil anuncia novo Diretor de Produtos e Operações

Joaquim Cruz
A CNP Seguros Holding Brasil anunciou a nomeação de Joaquim Cruz como seu novo Diretor de Produtos e Operações. O executivo assume o cargo com a missão de aprimorar a experiência do cliente e desenvolver novos negócios.

Com uma carreira consolidada, Joaquim Cruz reúne ampla experiência estratégica, visão de negócios e profundo conhecimento em governança, finanças e operações. Ao longo de sua trajetória, atuou em diferentes segmentos — bancário, financeiro, varejo, governamental e de seguros — sempre com foco em eficiência operacional, sustentabilidade dos resultados e desenvolvimento de equipes de alta performance.

Formado em Administração de Empresas, Joaquim tem pós-graduação em Marketing e Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e certificações PMP, CPA 20, CEA, CCF e ANCORD.

