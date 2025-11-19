A Oneglobal Brasil, braço da corretora internacional de seguros e resseguros Oneglobal Broking Limited, controlada pela the J.C. Flowers & Co, anuncia a aquisição da Proativa Consultoria de Benefícios, corretora especializada na gestão de benefícios corporativos. A operação posiciona a Oneglobal para oferecer aos clientes uma ampla gama de proteção para riscos corporativos, desde grandes riscos a soluções para vida e previdência.

A transação nasce de sinergias de expansão: duas corretoras em forte crescimento, com cultura e visão estratégica alinhadas, e uma tese clara de aumentar receita via cross-sell e novos clientes, graças a um portfólio de produtos ainda mais completo. Juntas, Oneglobal e Proativa terão uma carteira diversificada e altamente fidelizada, e um time de quase 150 colaboradores reconhecido pela abordagem consultiva e protagonismo no atendimento ao cliente.

A Proativa foi fundada em 2019 por Michel Wajs, executivo do mercado de tecnologia, e Roberto Sturm, que já atuava no mercado de seguros. Os dois contaram com investimento dos sócios-fundadores do fundo Hix Capital, através de veículo proprietário. Os dois sócios permanecem na operação com objetivo comum de multiplicar a empresa.

A avaliação das lideranças da Oneglobal Brasil e da Proativa é que contexto setorial, com clientes dos segmentos industrial, farmacêutico, financeiro, de serviços e de energia, de diferentes regiões do país, vai ampliar a visão e a capacidade técnica e analítica da equipe.

“A chegada da Proativa marca um passo decisivo na nossa estratégia de oferecer soluções completas e integradas aos clientes. Vamos unir a profundidade técnica da Oneglobal em grandes riscos à excelência consultiva da Proativa em benefícios, em um movimento guiado por um forte fit cultural e pelo espírito empreendedor que nos conecta. Essa combinação fortalece nossa visão de futuro e cria oportunidades comerciais imediatas nas duas carteiras”, afirma Luis Cardoso, CEO da Oneglobal Brasil.

“Oneglobal Brasil e Proativa compartilham uma trajetória de rápido crescimento. Agora, a complementariedade das nossas operações abrirá muitas oportunidades para ampliarmos as vendas para os clientes que já temos em carteira. Nossa expectativa é triplicar o volume de prêmios arrecadados nas duas operações, que é de quase R$ 1 bilhão hoje”, afirma Leonardo Dale, CEO da Oneglobal Seguros.

“Estamos muito felizes em unir forças à Oneglobal. Essa parceria amplia nossa capacidade de oferecer serviços de excelência e investimentos em tecnologia, mantendo nosso DNA de proximidade com os clientes e fortalecendo nossa marca, agora em nível global”, diz Roberto Sturm, Sócio e Vice-Presidente Comercial da Proativa.

“Entramos nessa operação com princípios claros: preservar o nosso legado junto aos clientes e com o time, e expandir a capacidade de entrega. Já vivemos M&A’s no passado e aprendemos o que funciona. Aqui encontramos sinergia para crescimento rara — mesma cultura, mesma visão e mesmo rigor técnico”, afirma Michel Wajs, Sócio e Vice-Presidente de Relacionamento com Cliente da Proativa.