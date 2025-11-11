Com o avanço do trabalho remoto e o uso crescente de dispositivos móveis nas empresas, aumenta também a preocupação com a segurança e a gestão desses equipamentos. Segundo a IDC (International Data Corporation), o número de dispositivos corporativos conectados deve ultrapassar 20 bilhões até 2026, reforçando a necessidade de soluções que garantam controle e proteção. Nesse cenário, o MDM (Mobile Device Management) tornou-se um investimento estratégico para organizações de todos os portes.

O MDM é uma tecnologia que permite gerenciar e proteger smartphones, tablets e notebooks usados no ambiente corporativo. Com ele, as empresas aplicam políticas de segurança de forma centralizada — exigindo senhas fortes, bloqueando remotamente ou apagando dados em caso de perda ou roubo. Esse controle reduz o risco de vazamento de informações e ataques cibernéticos, que cresceram 38% em 2023 no Brasil, segundo a Check Point Research.

Além da segurança, o MDM melhora a eficiência operacional. Equipes de TI podem configurar e atualizar dispositivos remotamente, sem necessidade de suporte presencial, o que economiza tempo e recursos. Em um cenário de mobilidade e modelos híbridos de trabalho, essa gestão centralizada garante padronização e agilidade, além de facilitar o uso de políticas de “Bring Your Own Device” (BYOD), em que colaboradores utilizam seus próprios aparelhos para o trabalho.

Outro ponto relevante é a conformidade com legislações de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com o MDM, as empresas conseguem separar informações pessoais e corporativas, além de gerar relatórios e auditorias que comprovam boas práticas de segurança. Isso reduz riscos jurídicos e aumenta a confiança de clientes e parceiros.

Em um mundo cada vez mais conectado e digital, investir em MDM deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade. A tecnologia permite às empresas garantir segurança, produtividade e governança sobre seus dispositivos, preparando-as para o futuro da mobilidade corporativa. Ao unir eficiência e proteção, o MDM consolida-se como um pilar essencial na estratégia digital das organizações modernas.

*Paulo Amorim, CEO e fundador da K2A Technology Solutions.