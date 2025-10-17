Seguros Unimed abre inscrições para Programa de Estágio

A Seguros Unimed, braço financeiro e segurador do Sistema Unimed, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio, com vagas em São Paulo (SP). A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a formação de novos talentos e com a construção de um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável. As inscrições estão abertas até 19 de outubro, e o início das atividades está previsto para fevereiro de 2026.
O programa tem como objetivo promover a inclusão de jovens no mercado de trabalho e o desenvolvimento de profissionais alinhados aos desafios do futuro, com trilhas de capacitação, mentorias e fomento à cultura de inovação. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, seguro-saúde e plano odontológico, previdência privada, vale refeição e alimentação, seguro de vida e modelo híbrido de trabalho.
A seleção será conduzida de forma anônima, por meio da plataforma Jobecam, eliminando vieses inconscientes e reforçando o compromisso da Seguros Unimed com a diversidade e inclusão, proporcionando oportunidades iguais a todos os candidatos. O programa de estágio anterior, realizado em 2023, registrou 6.795 inscrições para 21 vagas, demonstrando o alto interesse dos candidatos. Atualmente, 52% dos estagiários foram efetivados, o que reflete o sucesso do projeto como porta de entrada e na retenção dos talentos.
Com um histórico de reconhecimento como um dos “Lugares Mais Incríveis para Trabalhar”, a Seguros Unimed reafirma sua vocação em preparar profissionais engajados para o futuro. “Nosso propósito é cuidar para transformar, e o Programa de Estágio é uma expressão concreta disso. Investir em avaliações de competências desses jovens é investir no futuro da companhia, da inovação e da sociedade”, destaca Eliane Spolaor, gerente de RH da Seguros Unimed.
As inscrições podem ser realizadas no site oficial. Entre os cursos elegíveis estão Administração, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia de Produção, Marketing, Publicidade, Tecnologia (Desenvolvimento, Sistemas, etc.). O programa é voltado para estudantes com previsão de formação entre dezembro/2027 e junho/2028.