Seguros Unimed abre inscrições para Programa de Estágio

A Seguros Unimed, braço financeiro e segurador do Sistema Unimed, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio, com vagas em São Paulo (SP). A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a formação de novos talentos e com a construção de um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável. As inscrições estão abertas até 19 de outubro, e o início das atividades está previsto para fevereiro de 2026.

O programa tem como objetivo promover a inclusão de jovens no mercado de trabalho e o desenvolvimento de profissionais alinhados aos desafios do futuro, com trilhas de capacitação, mentorias e fomento à cultura de inovação. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, seguro-saúde e plano odontológico, previdência privada, vale refeição e alimentação, seguro de vida e modelo híbrido de trabalho.

A seleção será conduzida de forma anônima, por meio da plataforma Jobecam, eliminando vieses inconscientes e reforçando o compromisso da Seguros Unimed com a diversidade e inclusão, proporcionando oportunidades iguais a todos os candidatos. O programa de estágio anterior, realizado em 2023, registrou 6.795 inscrições para 21 vagas, demonstrando o alto interesse dos candidatos. Atualmente, 52% dos estagiários foram efetivados, o que reflete o sucesso do projeto como porta de entrada e na retenção dos talentos.

Com um histórico de reconhecimento como um dos “Lugares Mais Incríveis para Trabalhar”, a Seguros Unimed reafirma sua vocação em preparar profissionais engajados para o futuro. “Nosso propósito é cuidar para transformar, e o Programa de Estágio é uma expressão concreta disso. Investir em avaliações de competências desses jovens é investir no futuro da companhia, da inovação e da sociedade”, destaca Eliane Spolaor, gerente de RH da Seguros Unimed.