UCS e Tokio Marine impulsionam Seguro Empresarial em encontro

A União dos Corretores de Seguros (UCS) realizou, na última terça-feira (14), o 9º Trocando Ideias de 2025, recebendo a Tokio Marine Seguradora em mais uma noite em São Paulo. Com o tema “A Importância da Venda do Seguro Empresarial”, o encontro reuniu dezenas de corretores interessados em ampliar seus conhecimentos sobre o segmento e identificar novas oportunidades de negócios.

O convidado da noite, Alexsandro Priuli, diretor Comercial Varejo SP Capital da Tokio Marine Seguradora, conduziu uma apresentação dinâmica e prática sobre as vantagens e diferenciais do produto, ressaltando o potencial ainda pouco explorado do mercado. “O seguro empresarial protege o negócio do seu cliente – e impulsiona o seu! Se destacar no mercado é vender com recorrência”, destacou Priuli. “Nosso objetivo é mostrar que existe um oceano azul de oportunidades para o corretor que amplia sua oferta e se aproxima do público PJ.”

Durante a palestra, Priuli apresentou dados atualizados da Susep e da FenSeg mostrando que apenas 20% das pequenas e médias empresas no Brasil possuem seguro, embora representem mais de 70% dos empregos formais do país. O executivo reforçou que o segmento movimenta cerca de R$ 5 bilhões em prêmios por ano, e que há grande espaço para expansão.

A apresentação também trouxe exemplos práticos e histórias do dia a dia da corretagem, mostrando como o Seguro Empresarial pode ser abordado com foco em valor agregado e continuidade do negócio, indo além da cobertura tradicional de incêndio. “Em um restaurante, a maior preocupação pode ser a intoxicação alimentar; em uma lavanderia, o dano à roupa do cliente; em um posto de gasolina, a troca de combustível. Vender seguro é entender o que realmente tira o sono do empresário”, exemplificou Priuli.

Entre os tópicos abordados, o palestrante destacou: por que o seguro empresarial é um dos produtos mais estratégicos do portfólio; como abordar o cliente PJ com técnicas de valor agregado; dados de mercado que comprovam o potencial do segmento; argumentos de venda que geram conversão e fidelização; dicas práticas para aumentar a produção com foco no empresarial.

A equipe da Tokio Marine, representada também por Leonardo Poletti, Michele Galvão, Viviane Berte e Willian Carvalho — apresentou cases, ferramentas e novidades do portal BrokerTech, que agora permite cotação on-line de riscos empresariais até R$ 40 milhões, com jornada digital simplificada e suporte.

Foram destacadas ainda as comissões competitivas (média de 25% podendo chegar a 40%), o novo modelo de aceitação até R$ 100 milhões, a assistência 24h gratuita, e o diferencial do Empresarial Digital, que possibilita ao corretor enviar um link personalizado para o cliente realizar sua própria simulação.

Durante o bate-papo, os corretores presentes puderam esclarecer dúvidas sobre aceitação, inspeção de riscos, sinistros e novas coberturas, como placas solares, responsabilidade civil em academias e clínicas, entre outros. Casos reais e histórias de atendimento ágil reforçaram o compromisso da companhia com o corretor.

“Temos casos de sinistros empresariais indenizados em até quatro horas, dependendo da documentação. Nosso foco é simplificar a jornada e fortalecer a confiança do corretor”, destacou a executiva Viviane Berte, gerente de subscrição de Property.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, celebrou o sucesso da noite e a parceria com a Tokio Marine: “Nosso papel é promover encontros que levem conteúdo aplicável ao corretor e o preparem para novos desafios. O seguro empresarial é uma oportunidade concreta de diversificação, fidelização e crescimento sustentável das carteiras”, afirmou.

A noite contou ainda com o discurso da vice-presidente Cátia Guirao, que lembrou a campanha Outubro Rosa e reforçou a importância da prevenção à saúde da mulher, além da diplomação do novo associado – Flavio de Lima Palmeira, e um animado momento de confraternização entre os participantes.

O 9º Trocando Ideias confirmou o propósito da UCS de valorizar o corretor de seguros como agente de transformação e crescimento do mercado. Mais uma vez, a mensagem foi clara: há um universo de oportunidades no Seguro Empresarial – e o corretor é o protagonista dessa expansão.