A Austral Seguradora disponibiliza uma plataforma digital para emissão de apólice de Seguro Garantia Judicial, desenvolvida para simplificar processos, ampliar a eficiência e oferecer mais segurança a clientes, corretores e parceiros de negócios. O sistema reúne em um só ambiente recursos que tornam toda a operação mais ágil e confiável.

Com interface intuitiva e navegação inteligente, o portal oferece consulta detalhada com mais de 30 campos, incluindo histórico de emissões (legado), endossos e cancelamentos, além de exportação de dados em Excel, minuta, apólice e boleto ficam disponíveis para download imediato em PDF, agilizando ainda mais o processo.

A plataforma possibilita a emissão de apólices em todas as modalidades de Garantia Judicial, com pagamento via boleto ou fatura. “O portal chega para transformar um processo tradicionalmente complexo em uma experiência simples, transparente e segura. A ferramenta combina eficiência operacional e tecnologia de ponta para apoiar corretores e empresas em sua rotina”, afirma Rafael Gama, Diretor Comercial da Austral Seguradora.

Entre os diferenciais, estão também a gestão de prêmios e comissões com total visibilidade, a geração de segunda via de boletos e as configurações personalizadas para diferentes perfis de usuário, como financeiro, gestor ou negócios. As informações são asseguradas por políticas compatíveis com os mais elevados padrões de cibersegurança e em conformidade com a LGPD.

Com o lançamento do portal, a Austral Seguradora reforça sua posição de destaque no mercado de Garantia Judicial, ao disponibilizar uma solução moderna, prática e inovadora, que eleva os padrões de eficiência e governança do setor.