O mercado segurador de Pernambuco, exceto saúde suplementar, arrecadou R$ 3,83 bilhões entre janeiro e junho de 2025, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado representa um crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado e reflete o bom desempenho de ramos ligados à proteção patrimonial e de pessoas.

O seguro de automóveis manteve a liderança em volume de arrecadação, somando R$ 655,9 milhões, com alta de 8,7%. O ramo patrimonial movimentou R$ 145,2 milhões, avanço de 16%, impulsionado principalmente pelos seguros residencial (R$ 43,1 milhões; +14,2%) e condominial (R$ 7,4 milhões; +37%). O seguro empresarial também apresentou desempenho sólido, com R$ 35,6 milhões em prêmios (+13,7%), enquanto o ramo de risco de engenharia teve forte crescimento de 79,2%, alcançando R$ 7,2 milhões.

No segmento habitacional, o avanço foi de 27,8%, totalizando R$ 57,1 milhões. Já o seguro de vida cresceu 18%, movimentando R$ 334,6 milhões. O ramo de viagem, impulsionado pelo aumento da mobilidade e do turismo, teve expansão de 52,5%, alcançando R$ 6,1 milhões.

Em relação aos pagamentos de indenizações, benefícios, resgates e sorteios, o setor devolveu à sociedade pernambucana R$ 1,06 bilhão no primeiro semestre, um aumento de 3% sobre o mesmo período de 2024. O ramo de automóveis concentrou a maior parte dos desembolsos, com R$ 413,8 milhões (+11,9%). Entre os patrimoniais, o seguro condominial apresentou crescimento expressivo de 74,7%, com R$ 2,8 milhões em indenizações. Já o habitacional registrou o maior salto percentual do semestre, com R$ 15,7 milhões pagos (+108,4%), enquanto o seguro de viagem devolveu R$ 4,1 milhões, aumento de 67,7%.

De acordo com Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), os números do primeiro semestre mostram um mercado pernambucano em expansão equilibrada, com crescimento consistente tanto nos ramos de patrimônio quanto nos de pessoas.

“O avanço expressivo em seguros como o condominial e o de engenharia revela que há um movimento de fortalecimento da cultura de prevenção entre empresas e administradoras de imóveis. Já o crescimento do seguro de vida e de viagem indica que o consumidor está cada vez mais atento à proteção individual e familiar. Esses resultados reforçam a importância do seguro como ferramenta de segurança financeira e mostram que Pernambuco segue como um dos polos mais dinâmicos do setor na região Nordeste”, finaliza.