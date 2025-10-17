Mawdy lança ecossistema digital de saúde e cuidado da mulher

No mês em que o mundo volta os olhos à conscientização sobre o câncer de mama, a Mawdy, divisão de assistências do grupo segurador Mapfre, anuncia o lançamento de um novo ecossistema digital de saúde voltado exclusivamente à mulher. O serviço, inédito no portfólio da empresa, integra prevenção, diagnóstico e acompanhamento personalizado, com o objetivo de promover o cuidado integral em todas as fases da vida feminina.

O ponto de partida da jornada é o check-up médico, serviço essencial que incentiva o diagnóstico precoce e o monitoramento contínuo da saúde. O ecossistema utiliza tecnologia e inteligência médica para identificar riscos, personalizar recomendações e conectar as seguradas a profissionais de saúde especializados.

Nos casos em que há diagnóstico de câncer, a solução oferece uma segunda opinião médica com especialistas em oncologia e análise farmacogenética, tecnologia capaz de indicar os medicamentos e terapias mais eficazes e seguros conforme o perfil genético de cada paciente. Essa combinação de precisão clínica e suporte humanizado amplia as possibilidades de tratamento e reduz riscos de terapias ineficazes ou desnecessárias.

“O Outubro Rosa nos lembra da importância do cuidado preventivo, mas também de olhar para cada mulher de forma individual. O uso de dados e inteligência médica nos permite personalizar o acompanhamento e oferecer respostas mais rápidas e assertivas. O mercado de assistências tem um papel essencial nesse movimento, porque conecta tecnologia, cuidado e conveniência”, afirma Ana Claudia Calil, diretora comercial da Mawdy.

O novo ecossistema é complementado por um serviço de apoio psicológico, que oferece acolhimento emocional e suporte terapêutico tanto às pacientes quanto aos familiares, dando atenção à importância da saúde mental durante todo o processo de cuidado. O serviço está disponível para atuais e novos clientes do rol de assistências 24 horas da MAWDY, além de clientes de empresas e instituições que mantêm parcerias com a companhia.