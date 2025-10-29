Mapfre apoia espetáculo em homenagem a mulheres negras na música

A seguradora Mapfre apoia o espetáculo “Vozes Negras: A Força do Canto Feminino”, que chega aos palcos paulistanos para celebrar a força, a criatividade e o legado das mulheres negras na música popular brasileira. Com estreia marcada para 04 de novembro, a produção propõe uma viagem por diferentes épocas da música nacional, mostrando como diversas artistas transformaram ritmos, influenciaram gerações e inspiraram toda a cultura do país.

Sob a direção de Gustavo Gasparani, o espetáculo apresenta seis apresentações independentes, cada uma dedicada a um período da música e às mulheres que marcaram essas fases. A proposta combina repertório musical, encenação e debates, criando um espaço de reflexão e diálogo sobre arte, identidade e história.

A temporada tem início com a montagem “Do Samba ao Jazz, sem limites!”, que homenageia Sandra Sá e Margareth Menezes, e segue com montagens que percorrem “A Era de Ouro do Rádio”, celebrando Elizeth Cardoso e Carmen Costa; o samba e a ancestralidade de Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus; a bossa nova de Dolores Duran e Alaíde Costa; o ecletismo de Alcione e Elza Soares; e, por fim, as novas gerações, representadas por Iza e Tati Quebra Barraco.

Cada sessão inclui uma roda de conversa com convidadas especiais, abordando temas como feminismo negro, racismo estrutural e representatividade cultural, convidando o público a refletir sobre o papel transformador da música e das mulheres negras na sociedade.

O apoio ao espetáculo, que acontece em pleno mês da consciência negra, reflete o compromisso da seguradora com o acesso à cultura e a valorização da diversidade. A iniciativa também busca resgatar o legado das mulheres negras que marcaram a história da música brasileira.

“Este é um projeto que conecta passado, presente e futuro da música brasileira, valorizando toda a potência, criatividade e coragem dessas mulheres. Estar ao lado desse espetáculo é uma forma de contribuir para que essas histórias sejam contadas, lembradas e valorizadas. Para a MAPFRE, é um orgulho apoiar uma produção que valoriza o legado das mulheres negras que definiram a sonoridade e a sensibilidade do país”, afirma Tatiana Cerezer, diretora de clientes, comunicação e marketing da Mapfre.