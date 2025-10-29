Sandbox Regulatório completa cinco anos e entra em fase de revisão

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) iniciou, nesta quarta-feira (29), um ciclo de diálogos sobre os cinco anos do Sandbox Regulatório. A iniciativa, chamada “Diálogo Aberto: 5 Anos de Sandbox Regulatório – Conquistas, Desafios e Próximos Passos” que busca avaliar resultados, coletar contribuições e propor ajustes no modelo do programa.

Criado para incentivar a inovação e ampliar a competição no mercado de seguros, o Sandbox Regulatório permite que empresas desenvolvam projetos inovadores em ambiente controlado e supervisionado pela Susep. Desde o lançamento, 21 empresas foram autorizadas a operar. Destas, 11 já receberam ou estão em processo de obter autorização definitiva para atuar como seguradoras, 5 ainda estão em operação no programa e outras 5 encerraram suas atividades.

Segundo o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, o Sandbox contribuiu para a inclusão de novos players e modelos de negócio. “Empresas com foco em nichos pouco explorados ou com forte componente digital conseguiram operar com segurança, levando proteção a segmentos antes à margem do mercado”, afirmou.

Para a diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da autarquia, Júlia Lins, o momento é de consolidação e aprimoramento. “O Sandbox se firmou como instrumento de inovação e inclusão no setor. Agora, buscamos aperfeiçoar o modelo a partir das experiências acumuladas e dos aprendizados das três edições já realizadas.”

O ciclo de diálogos será dividido em três etapas:

Consulta a três públicos — sociedade civil, empresas participantes e demais entidades supervisionadas pela Susep;

Entrevistas com representantes das empresas que participaram do Sandbox, incluindo aquelas que encerraram as operações;

Elaboração de um relatório técnico com análise dos resultados, impactos e sugestões de aprimoramento regulatório.

As contribuições poderão ser enviadas até 14 de novembro para o e-mail. A expectativa é que o relatório final seja concluído até o fim de 2025, com encaminhamentos previstos para 2026.