Generali Brasil patrocina a Girl Power Run, no Rio de Janeiro

A Generali Brasil é patrocinadora da corrida Girl Power Run, marcada para 12 de outubro, no Rio de Janeiro. A iniciativa reforça o compromisso da companhia em incentivar o esporte, a qualidade de vida e a adoção de hábitos saudáveis, desta vez por meio do apoio a uma prova exclusivamente feminina.

A Diretora Comercial e Marketing da seguradora, Claudia Lopes, destaca a importância de reforçar seu compromisso com a diversidade e a inclusão. “Acreditamos que uma companhia forte se constrói quando caminha junto com as pessoas, como a Generali sempre fez ao longo dos seus 100 anos. A Girl Power Run representa essa jornada: incentivar mulheres a correr, se superar e conquistar novas metas. Temos muito orgulho de estar presentes e de transformar esse momento em inspiração para muitas vidas”, complementa.

A corrida terá duas opções de distância (5 e 10km) e as participantes largarão do Posto 2, na Praia de Copacabana. O percurso seguirá pela orla, retornando ao local de saída. Ali, a Generali irá disponibilizar um stand com café da manhã para as corredoras e massagem shiatsu para relaxamento após a prova.

A Girl Power Run já reuniu milhares de participantes em diversas cidades brasileiras, como Vitória, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo, mantendo sua posição como uma das principais corridas femininas do país.