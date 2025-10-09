Seguro PIX cresce com avanço tecnológico e reforça proteção financeira

As transferências por PIX entraram na rotina do brasileiro e, em pouco mais de quatro anos, ultrapassaram os R$ 60 trilhões movimentados. A marca foi alcançada em fevereiro de 2025, de acordo com levantamento do Banco Central. A ferramenta começou a funcionar em novembro de 2020 e se consolidou como uma das principais formas de transferir dinheiro. Em 2024, foi registrado o recorde de transações, com R$ 26,46 trilhões que circularam por meio do PIX. O número é cinco vezes maior do que em 2021, primeiro ano em que funcionou em todo o período, e que teve cerca de R$ 5,2 trilhões em transferências.

A expansão do PIX e a sua facilidade de acesso nas transações digitais trouxeram o desafio, ao mercado segurador, de criar produtos sob medida para as novas demandas dos consumidores e, às empresas do setor financeiro, de oferecerem soluções e uma camada adicional de proteção aos seus clientes.

A AXA no Brasil, por exemplo, desenvolveu o Seguro PIX, um microsseguro criado há cerca de cinco anos para ampliar a proteção a usuários em situações de perdas financeiras decorrentes de transações, em casos de sequestro relâmpago, coação ou extorsão. O produto passou a ser distribuído por meio de importantes parceiros, como Banco Sofisa.

“A proteção financeira precisa acompanhar a evolução tecnológica dos meios de pagamento. O Seguro PIX é uma resposta concreta a esse cenário, pois oferece amparo em situações que, infelizmente, têm se tornado mais frequentes. Nosso objetivo é ampliar o acesso à proteção e garantir mais tranquilidade para o consumidor nas suas transações do dia a dia”, afirma José Eduardo Maiorano, Diretor de Parcerias da AXA no Brasil.

Além de reforçar seus processos internos de segurança e as orientações preventivas aos usuários, o Banco Sofisa acredita que o Seguro PIX supre uma necessidade maior de segurança, com a adesão que reflete uma mudança importante na forma de consumo e nos hábitos de pagamento no Brasil.

“As novas tecnologias são grandes aliadas para a organização financeira dos consumidores, mas, ao mesmo tempo que surgem, novas medidas de segurança devem ser adotadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas. O mercado tem atuado incisivamente nesse sentido e nós, do Banco Sofisa, investimos continuamente na proteção do ambiente digital, garantindo que nosso aplicativo proporcione uma experiência segura e confiável. Além disso, oferecemos soluções sofisticadas, alinhadas ao perfil e às necessidades dos nossos clientes, em parceria com a AXA no Brasil”, afirma André Jatene, Superintendente Executivo Comercial do Banco Sofisa.

Outro produto da AXA, o Bolsa Protegida com PIX, contempla essas novas necessidades da população e cobre casos de roubo ou subtração de bolsas e mochilas, incluindo proteção para os itens que estiverem dentro deles, como cartões físicos, celular, óculos, chaves (com reposição de fechaduras) e documentos como CNH e passaporte.

Segundo dados da CNseg, os microsseguros de danos tiveram uma alta de 8,1% no período de janeiro a novembro de 2024 em relação aos mesmos meses de 2023.

Bolsa Protegida e o Seguro PIX – o que é importante saber?

Na hora de contratar proteções como o Bolsa Protegida e o Seguro PIX, é essencial que o consumidor esteja bem-informado sobre alguns pontos-chave. O primeiro deles é compreender exatamente o que está coberto: o Seguro PIX, por exemplo, inclui situações como transferências realizadas sob coação, enquanto o Bolsa Protegida cobre o roubo ou subtração da bolsa e de seus conteúdos, desde que cumpridos os critérios da apólice. Também é importante verificar se há franquia — o valor que o segurado paga antes de receber a indenização — e quais são os limites máximos de cobertura. Além disso, é fundamental conhecer o processo de comunicação do sinistro, preferencialmente simples e digital, para facilitar o atendimento em caso de necessidade. Por fim, a leitura atenta da apólice é indispensável, pois ela contém todas as condições, direitos e deveres de ambas as partes, garantindo transparência e segurança ao contratar o seguro.