Essor define corretor como seu canal de distribuição

A Essor Seguros é uma das principais companhias que atua no mercado nacional e define o corretor de seguros como o seu canal de distribuição. A Essor considera o evento como uma excelente oportunidade para estreitar o relacionamento com profissionais de várias partes do território nacional.

“Os corretores são extremamente importantes e peças-chave nas nossas operações”, destacou Roberto Uhl, Head of Digital da Essor. Ele explica que a Essor atua com produtos de nicho, com características distintas e de venda consultiva. São produtos que precisam ser bem explicados aos clientes devido às suas peculiaridades. “E esse é o papel que cabe aos corretores”.

“As informações do processo de contratação, os tipos de cobertura envolvidos, a ocorrência de sinistros e suas implicações na apólice também devem ser levados ao conhecimento do segurado”, completa. Para a companhia, segundo o líder da área digital, o corretor deve assumir o papel de ser consultor do segurado.

Roberto citou o exemplo do seguro agro, que faz parte do portfólio da Essor. “Nós somos uma das três maiores seguradoras deste segmento e nossa distribuição é exclusiva via corretores de seguro”, informou. É um produto muito específico. Na visão do executivo, o corretor precisa ser uma espécie de “agrônomo” para entender a dinâmica com a qual o produto está inserido, como as questões de safra e entressafra.

“Profissionais com conhecimento de mercado e do funcionamento de nossas soluções são imprescindíveis ao negócio”, argumentou Roberto. Para ele, o Conec ofereceu as condições para que esse importante canal de distribuição entenda o atual cenário dos seguros e os produtos disponibilizados ao cliente, com aporte tecnológico. “Não poderíamos perder este evento, o principal do setor”, finalizou Roberto.

Além de Roberto, o CEO Filipe Alves esteve presente na 20ª edição do Conec, em São Paulo.