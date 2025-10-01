EXCLUSIVO – A Copart reuniu parceiros do mercado de seguros, bancos e locadoras de veículos para apresentar sua visão de futuro no Brasil, mercado considerado estratégico para a companhia desde 2012. O encontro destacou dois eixos centrais da atuação da empresa: a aplicação da inteligência artificial na gestão de sinistros e o compromisso com a sustentabilidade e governança corporativa .

Segundo Jeff Liaw, CEO Global da Copart, a inteligência artificial já vem transformando processos críticos, como a decisão sobre perda total de veículos. Antes baseada em longos laudos e informações detalhadas, essa avaliação hoje pode ser feita com apenas quatro fotos de qualidade, garantindo maior rapidez e precisão.

O desafio agora está em integrar a tecnologia ao fluxo de trabalho das seguradoras, seja no momento do acidente, seja na oficina. “A ideia é reduzir prazos de sete a dez dias para um ou dois, com impacto direto na experiência do segurado e nos custos operacionais”, destacou o executivo. Além disso, a Copart já utiliza ferramentas de IA para automatizar processos jurídicos, gestão de documentos, armazenamento de veículos e até autorizações de remoção.

Outro destaque foi a contribuição ambiental do modelo de negócios da Copart. Cada veículo reaproveitado ou colocado de volta em circulação representa uma redução significativa nas emissões globais de carbono. Somente em 2024, a companhia estima que evitou a emissão de quase 12 milhões de toneladas de CO₂, número 120 vezes superior às suas próprias emissões de escopo 1 e 2 no mesmo período .

A empresa também reforçou seu compromisso com diversidade e governança, com um terço do conselho composto por mulheres ou profissionais de diferentes origens.

Brasil no centro da estratégia global

Fundada em 1982, a Copart opera hoje em mais de 190 países, mas Liaw fez questão de sublinhar a importância do Brasil, o quarto mercado a receber operações da empresa. Com 13 anos de presença local, a companhia anunciou novos investimentos, como a inauguração da unidade de Fortaleza, e projeta crescimento no setor automotivo e de seguros, em sintonia com o aumento esperado da penetração de seguros de automóveis no país.

“Estamos comprometidos em garantir o crescimento e a prosperidade dos nossos parceiros no Brasil pelos próximos anos, assim como fizemos na última década”, afirmou o líder Global da Copart .

O executivo também abordou tendências que impactam diretamente o mercado: veículos cada vez mais complexos, equipados com sensores e baterias que elevam os custos de reparo, inflação significativa no preço de automóveis nos últimos anos e o aumento da diferença entre o saldo de financiamento e o valor de mercado dos carros.

O CEO da empresa no Brasil, Adiel Avelar, destacou a importância do evento Copart Conecta para a integração com a indústria securitária. “Nosso volume de negócios global é da ordem de 5 milhões de veículos por ano. Incentivamos a economia circular, porque estes carros podem ser vendidos e suas peças retornam ao mercado para reparar outros carros. Com isso, diminui-se a produção de peças novas”.

Avelar ressaltou que a Copart é uma empresa Carbono Positivo, justamente pela sua capacidade e eficiência em recolocar os veículos no mercado ou as suas peças.

Kelly Lubiato