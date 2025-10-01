Quanta Previdência anuncia parceria com plataforma SeuDin

A Quanta Previdência acaba de anunciar uma parceria com a plataforma SeuDin visando oferecer uma opção de planejamento e saúde financeira para o brasileiros, com tecnologia, dados e cuidado. Com a chegada do Dia Internacional e Nacional do Idoso (1º de outubro), a fusão ganha ainda mais relevância quando o debate sobre envelhecimento digno e planejamento de longo prazo se torna urgente.

Hoje, segundo a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, 99% dos aposentados dependem financeiramente de terceiros, sejam familiares, amigos ou doações. A realidade evidencia a necessidade de incentivar desde cedo a construção de um futuro mais independente.

Segundo Geraldo Grizzo Filho, fundador do SeuDin, empresário e consultor financeiro desde 2017, o movimento representa a conclusão de um ciclo de cuidado financeiro: “A SeuDin ajuda os trabalhadores a organizarem o orçamento, saírem das dívidas e conquistarem estabilidade. Mas, quando isso acontece, surge a pergunta: e agora, como me preparo para o futuro? É nesse momento que a previdência entra, conectando o presente ao amanhã do trabalhador”.

Para Grizzo, a previdência privada é um dos caminhos mais poderosos para mudar esse cenário. “Mesmo pequenas contribuições mensais — R$ 50 ou R$ 100 — já podem fazer enorme diferença. Nosso papel é mostrar que investir para a aposentadoria não é distante nem restrito a quem ganha muito, mas uma possibilidade real para qualquer trabalhador.”

É nesse contexto que entra o Plano Cooprev, da Quanta Previdência, agora integrado à plataforma SeuDin. Para Deise Fiorelli, Especialista de Negócios da Quanta Previdência, a parceria surgiu de uma afinidade entre os propósitos das duas empresas: “Nos conhecemos no RH Summit em São Paulo e vimos que havia um encaixe perfeito. Eles já ofereciam outros planos, mas com processos mais burocráticos e taxas maiores. O Cooprev chega para mudar isso: adesão rápida, simples e totalmente digital, facilitando que o usuário tenha acesso a uma previdência de qualidade dentro da própria plataforma”.

A parceria reforça a missão de democratizar a previdência privada, tirando-a do lugar de “produto de elite” e colocando-a ao alcance de colaboradores de diferentes rendas e perfis. “Dentro do app, o trabalhador recebe orientação personalizada, de acordo com seu perfil e objetivos. Começar cedo e de forma simples transforma a previdência em algo natural, não distante”, explica Deise.

Para o SeuDin, a parceria com a Quanta é parte de uma estratégia maior: levar saúde financeira para milhões de brasileiros, conectando tecnologia, dados e cuidado humano. “Ao lado da Quanta, garantimos que esse caminho não termina no presente, mas avança até a construção de um futuro de dignidade e independência”, conclui Grizzo.