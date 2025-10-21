Affix e Alter lançam Hannah IA no WhatsApp para corretores

As administradoras de benefícios Affix e Alter anunciaram a evolução de sua parceira digital, Hannah, que agora conta com inteligência artificial integrada ao WhatsApp. A atualização transforma a influenciadora em uma assistente de vendas automatizada, desenvolvida para simplificar e acelerar a rotina dos corretores de planos de saúde.

Com o novo recurso, o corretor realiza cotações completas e personalizadas em segundos, sem necessidade de planilhas ou múltiplas plataformas. A ferramenta reúne informações de preço, carências, coparticipações, entidades, elegibilidade, documentos exigidos e área de cobertura em um PDF pronto para envio ao cliente.

“O corretor precisa de menos atrito e mais velocidade para fechar negócios. Com a Hannah no WhatsApp, ele faz em minutos o que antes tomava horas. Encurtamos o caminho entre a intenção de vender e a cotação pronta para o cliente”, afirma Pedro Rezende, CEO e sócio-fundador da Affix Benefícios.

A nova versão da Hannah utiliza IA generativa para compreender solicitações e responder em linguagem natural, mantendo o mesmo tom leve e acessível que já caracteriza a personagem. O recurso permite cotações em sequência, sem interrupções ou formulários extensos, aumentando a produtividade dos parceiros comerciais.

Com atuação em 18 estados e no Distrito Federal, a assistente amplia o alcance das administradoras, que estão entre as principais especialistas em planos coletivos por adesão e PME do país. A iniciativa reforça o uso de automação e dados no setor, combinando tecnologia e experiência humana.

“O corretor é o centro de tudo o que fazemos, e a Hannah IA foi criada para estar ao lado dele, simplificando a rotina e fortalecendo cada venda. Essa tecnologia nasceu para somar com quem faz a diferença todos os dias no mercado”, destaca Regis Silva, diretor comercial da Affix Benefícios.

Mais do que uma atualização tecnológica, o lançamento reforça o compromisso das marcas em valorizar o papel do corretor no ecossistema de saúde suplementar. A inteligência artificial foi projetada para eliminar barreiras no processo de cotação, permitindo que o profissional dedique mais tempo ao relacionamento com o cliente e à consultoria personalizada.

“Acreditamos que a tecnologia deve ser uma aliada, não uma substituta. O corretor continua sendo o elo essencial entre o cliente e o plano de saúde ideal. A Hannah está aqui para empoderar esse profissional com dados, rapidez e confiança”, acrescenta Rezende.

O projeto foi desenvolvido em colaboração com a Kuint, insurtech especializada em soluções digitais para o mercado de seguros. A empresa é responsável pela inteligência artificial que vem transformando a rotina de corretores no país com automação, velocidade e precisão em cotações.

“A inteligência artificial não substitui o corretor, ela amplia sua capacidade de entregar valor. Ao automatizar o que é repetitivo, a IA devolve tempo para o relacionamento humano e para a venda consultiva, que continuam sendo o coração do nosso mercado”, afirma Elton Hugo Carluci, cofundador da Kuint.