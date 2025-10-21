Suhai Seguradora anuncia novo vice-presidente comercial

A Suhai Seguradora anuncia a chegada de Fernando Pantaleão como vice-presidente comercial. Esta é a primeira contratação para a vice-presidência da companhia, que vem estruturando sua liderança executiva para sustentar o crescimento acelerado dos últimos anos.

Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e de pagamentos, Pantaleão traz uma trajetória marcada por posições de liderança em grandes companhias nacionais e internacionais. O executivo atuou na Visa, onde foi vice-presidente de Vendas e Soluções para Comércios; no Banco Original, como responsável pela área de Produtos de Varejo e Serviços; e também ocupou cargos de destaque no PayPal, HSBC, Itaú, Natura e Rede.

“A chegada do Fernando marca um novo momento para a Suhai. Estamos ampliando nossa estrutura executiva e fortalecendo nossa capacidade de atuação comercial, com foco em inovação, tecnologia e aprimoramento dos processos que sustentam o trabalho dos nossos parceiros e corretores, mas sem perder a essência que nos trouxe até aqui: ser uma seguradora democrática, inovadora e próxima dos clientes”, afirma Fernando Soares, CEO da Suhai Seguradora. “Sua trajetória, combinando visão estratégica, inovação e profundo conhecimento de mercado, será fundamental para nos apoiar nessa nova etapa de crescimento, com ainda mais sofisticação e eficiência na forma como nos relacionamos com nossos canais comerciais”, acrescenta.

Pantaleão liderou equipes multidisciplinares e projetos estratégicos nas áreas de produtos, tecnologia e experiência do cliente. O executivo é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com especializações em Gestão de Negócios, Marketing e Inovação.

“Estou empolgado em fazer parte do crescimento de uma companhia que já cumpre um papel tão importante no mercado: democratizar o acesso ao seguro no Brasil. Nosso foco será unir tecnologia, relacionamento e novos modelos de negócio para continuar crescendo com propósito”, afirma Fernando Pantaleão, novo vice-presidente Comercial da Suhai Seguradora.