Zurich cresce no interior paulista e reforça atuação sustentável

A Zurich Seguros registrou crescimento de 17,8% nas vendas via corretor de seguros no primeiro semestre de 2025 no interior de São Paulo, em comparação ao mesmo período de 2024. Dentro do estado, o destaque foi a região de Campinas, que avançou 21,8%. O desempenho confirma a estratégia da seguradora na região, sustentada por uma economia diversificada e pela força da rede de corretores locais.

Nos produtos corporativos, o destaque vai para os seguros Garantia (+55,1%), Frota (+31,6%) e Riscos de Engenharia (+18,1%). Já no segmento de seguros pessoais, a companhia avançou em diversos produtos, como o Residencial (+27,8%), Auto Individual (+17,6%) e Vida (+16,6%), reforçando seu perfil multiproduto e apoiando os corretores na diversificação de seu portfólio de atuação. “Esses números refletem o potencial econômico diversificado do interior paulista e a capacidade dos corretores em oferecer soluções de proteção patrimonial e pessoal aos clientes” afirma a diretora regional São Paulo Interior, Marcia Radavelli. “O seguro para automóveis ainda é a principal carteira para os corretores da região, mas com nosso DNA multilinha e multiproduto, incentivamos fortemente a diversificação, incluindo seguros residencial, vida PME e vida individual. Essa é uma forma de fortalecer a carteira e ampliar a proteção aos clientes”.

Entre as ações de destaque, esteve a Caravana Zurich, realizada em Campinas, que aproximou executivos e parceiros comerciais em um encontro dedicado a compartilhar tendências, apresentar produtos e reforçar o modelo multiproduto da companhia.

A atividade foi realizada em parceria com a Instituição Semente Esperança, que apoia jovens em situação de vulnerabilidade. Além da interação voluntária, a Zurich promoveu a doação de brinquedos produzidos a partir de pneus reciclados, fruto do descarte consciente de resíduos automotivos de sua operação. A instituição recebeu um aporte financeiro para a automatização do sistema de irrigação da horta comunitária, já abastecida por meio da captação de água da chuva.

A Zurich também segue investindo em inovação sustentável em seus produtos. Pioneira na oferta de seguros para carros elétricos e híbridos, a companhia amplia continuamente os diferenciais sustentáveis de seu portfólio. “Continuaremos investindo na inovação contínua, focada no cliente e com viés da sustentabilidade, que tem sido o caminho que temos trilhado na companhia em todos os segmentos de negócios. Queremos ser agentes da mudança de hoje para o futuro brilhante que queremos construir, e acreditamos que as seguradoras podem ser protagonistas dessa mudança”, ressalta Marcia.

Na avaliação da diretora regional São Paulo Interior, a diversificação será o fator-chave para o desempenho dos corretores do interior paulista no segundo semestre. O estímulo ao cross-sell e a consolidação do relacionamento próximo devem permitir resultados ainda mais robustos até o final de 2025. “O desempenho registrado neste primeiro semestre reforça a força dos corretores do interior paulista e a importância de trabalharmos de forma próxima e diversificada. Nossa prioridade é ampliar continuamente a proteção oferecida às famílias e empresas da região, sempre combinando inovação, sustentabilidade e relacionamento. Estamos confiantes de que, com esse modelo multiproduto e com o engajamento da nossa rede parceira, seguiremos crescendo de forma consistente no segundo semestre”, conclui Marcia Radavelli.