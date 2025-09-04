Faltam poucos dias para a 20ª edição do Congresso dos Corretores de Seguros (CONEC 2025), que acontece de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Considerado um dos principais encontros de seguros, o evento deve reunir praticamente todos os profissionais do mercado para debater os rumos e os desafios do setor. Em meio aos bastidores, seguradoras, insurtechs, corretoras e empresas parceiras já estão vindo à mídia para confirmar suas presenças, compartilhando uma prévia de suas principais ações e novidades:

Grupo A12+ anuncia participação na 20ª edição do Conec

O Grupo A12+ vai receber os congressistas durante a 20ª edição do Conec, entre os dias 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o evento vai explorar como a transformação digital está revolucionando o setor.

Com um estande na Exposeg, o Grupo A12+ será representado pelo presidente Renner Fidelis, José Alexandre Cid, Diretor Comercial, Evaldo de Paula, Diretor de Expansão, Flavio Lino de Paula, Diretor de Marketing e Tecnologia, e Carlos Hermida, Diretor de Riscos Corporativos.

A empresa vai promover ações dinâmicas para receber os participantes, visando compartilhar as soluções personalizadas sobre as verticais de negócios e as suas condições diferenciadas; networking facilitado, com a troca de contatos e o estabelecimento de parcerias comerciais; e a distribuição de materiais informativos, sobre os benefícios e diferenciais oferecidos pelo Grupo A12+.

“Participar do Conec, o maior congresso para corretores de seguros, é uma experiência gratificante. Promovido pelo Sincor São Paulo, o evento gera a conexão para trocar ideias e fortalecer o relacionamento com as seguradoras, as empresas prestadoras de serviços e com os congressistas. Nossa diretoria e o time comercial estarão à disposição para detalhar como as soluções do Grupo A12+ podem ajudar a alavancar seus negócios e transformar sua empresa”, concluiu Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+.

Lojacorr terá presença estratégica no Conec 2025, o maior encontro do mercado segurador

De 25 a 27 de setembro, o Distrito Anhembi, em São Paulo, será o centro das atenções do mercado segurador com a realização do 20º Congresso de Corretores de Seguros (Conec 2025). Organizado pelo Sincor-SP e celebrando os 90 anos da entidade, o evento terá como tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, com foco no uso da Inteligência Artificial para otimizar processos, ampliar negócios e melhorar a experiência dos clientes.

A Lojacorr participará de forma ativa com um estande interativo, em que haverá o lançamento de uma novidade. No espaço também serão oferecidas dinâmicas exclusivas e sorteios especiais. Toda diretoria executiva e regional estará presente, incluindo o presidente Dirceu Tiegs, e o presidente do Conselho de Administração, Diogo Arndt Silva, reforçando o compromisso com a inovação e o relacionamento próximo com os corretores de seguros. Praticamente todas as unidades Lojacorr estarão no evento.

“Este é o quarto Conec que participamos e, a cada edição, evoluímos ainda mais. Nosso stand cresceu, nosso time se fortaleceu e conseguimos oferecer experiências mais completas aos corretores”, afirma a Coordenadora de Marketing da Lojacorr, Fernanda Roling. “Neste ano, o stand da Lojacorr foi idealizado como uma jornada para o corretor que nos visitar. O tema central será a gestão 360º, voltada para apoiar o corretor de seguros com tecnologia e diversificação de carteira. Além disso, teremos uma ativação interativa conectada ao tema do evento, pensada especialmente para engajar e gerar valor aos profissionais do setor”, completa.

A Lojacorr também participa do Passaporte do Bem, uma iniciativa solidária, promovida pelo Sincor-SP em parceria com empresas do setor de seguros, com o objetivo de incentivar a participação em ações de impacto social devido ao Conec 2025.

O Conec 2025 reunirá alguns dos principais líderes e especialistas do setor, como Boris Ber, presidente do Sincor-SP, Jayme Brasil Garfinkel, da Porto Seguro, e Nilton Molina, do Instituto de Longevidade MAG. A programação inclui ainda a apresentação da SINC.IA, a nova assistente virtual do Sincor-SP, desenvolvida para oferecer suporte e ideias para o crescimento dos negócios dos corretores.

Entre os temas em debate estarão o Open Insurance, as implicações da Lei 15.040/2024 e os impactos da reforma tributária para o setor. As Jornadas da Transformação oferecerão trilhas simultâneas de conhecimento, permitindo que os participantes se aprofundem em tópicos determinantes para o futuro da profissão.

Além de conteúdo de alto nível, o Conec 2025 contará com uma feira de negócios, oportunidades de networking e momentos de celebração, como shows de Péricles e da dupla Matogrosso e Mathias. Para completar, serão realizados sorteios de automóveis oferecidos por seguradoras parceiras, como Bradesco Seguros e Tokio Marine.

Com expectativa de reunir milhares de profissionais do mercado, o congresso se firma como um ponto de encontro para discutir tendências, compartilhar experiências e gerar novas oportunidades de negócios.

TEx, parte da Serasa Experian, confirma presença no CONEC 2025

Presente no CONEC desde 2008, a TEx, parte da Serasa Experian, inicia uma nova fase no principal evento do mercado de seguros, reforçando seu papel como braço estratégico da maior Datatech do país para o setor segurador. A empresa estará presente com um stand e parte de seu time, e levará ao evento todo seu ecossistema de soluções, baseada em dados, tecnologia e na conexão entre Corretores, Seguradoras e Consumidores.

O stand da TEx contará com demonstrações práticas de suas soluções tecnológicas, ativações e experiências centradas no corretor. O time comercial da empresa apresentará na prática as soluções do portfólio da TEx: TELEPORT, nimble, TEx Predicts, TEx Mercado e TEx Analytics.

Também será a oportunidade de apresentar a todo o público do Conec uma super novidade: as novas jornadas de assistências e seguros integradas ao app da Serasa, que foram criadas para ampliar o acesso de seguros a todos os brasileiros, conectando Corretoras, Seguradoras e Consumidores.

Após a aquisição da TEx, em junho de 2024, esse movimento marca o ingresso da Serasa no setor de seguros e que tem como objetivo criar uma jornada inicial de proteção que estimule milhões de consumidores a fazer parte do ecossistema de seguros. Thais Pfeiffer, Diretora de Finanças e Seguros da Serasa Experian, destaca: “Estamos construindo uma jornada mais acessível, integrada e conectada ao consumidor final, sempre com o corretor de seguros no centro da estratégia.”

Segundo Emir Zanatto, Head de Seguros da Serasa Consumidor, a edição deste ano marca um momento especial na trajetória da TEx no evento. “A TEx participa do CONEC desde 2008. Em 2025, damos um passo ainda mais significativo ao mostrar, na prática, como a união com a Serasa Experian está impulsionando o futuro inteligente do Corretor com dados, tecnologia e novas possibilidades de negócios.”

Além das ativações no stand, os executivos participarão de dois painéis durante o evento, com foco em inovação, digitalização e novas estratégias para ampliar a base de segurados no país.

A TEx reforça o convite para que corretores de seguros e profissionais do setor visitem seu stand no CONEC 2025 e conheçam de perto as soluções que estão transformando a distribuição de seguros no Brasil. O congresso é o maior encontro nacional do setor e uma oportunidade estratégica para fortalecer relacionamentos e impulsionar novas parcerias no ecossistema de seguros.

i4pro marca presença estratégica no Conec 2025 para impulsionar inovação no mercado de seguros

A i4pro, principal fornecedora brasileira de software de administração de apólices para o setor de seguros, estará presente no Conec 2025, que acontece de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Durante o evento, a empresa receberá congressistas e parceiros em seu estande na feira de negócios, reforçando sua atuação estratégica no fortalecimento do ecossistema segurador e no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor.

Para Alieksiei Martins, diretor de Vendas & Clientes da i4pro, a participação no Conec representa uma oportunidade de impacto direto no futuro do mercado segurador. “Estar aqui não é apenas marcar presença, é criar pontes, abrir diálogos e identificar caminhos para novas parcerias que impulsionem o setor como um todo”, afirma.

O diretor de Produtos, Rodrigo Orlandini, destaca que o evento é um termômetro das tendências que moldam o mercado. “O Conec nos permite ouvir de perto as necessidades das seguradoras e dos corretores, para que possamos transformar essas demandas em soluções tecnológicas que realmente façam diferença no dia a dia dos nossos clientes”, explica.

A feira de negócios reúne as maiores seguradoras, empresas de tecnologia, prestadores de serviço e outros players do setor para apresentar produtos, serviços e novidades. É um ambiente de networking, geração de negócios, atualização e troca de conhecimento.

Para Daiana Camargo, gerente de Comunicação da i4pro, a participação é estratégica para consolidar o posicionamento da marca: “Eventos como este nos colocam no centro das conversas mais relevantes do mercado, reforçando nosso papel como parceiro ativo na construção de um setor mais moderno e eficiente”.

Sou Segura figura entre as entidades parceiras do Conec 2025

A Sou Segura está entre as entidades parceiras da 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (Conec 2025), que o Sincor-SP irá realizar entre os próximos dias 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP). “O Conec é um grande palco de networking e aprendizado do setor. Mas, é também um espelho das mudanças que estamos vivendo: cada vez mais mulheres corretoras de seguros estão presentes, liderando, inspirando e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser”, afirma a presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira.

Esta edição do congresso será dedicada a explorar como a transformação digital, através da Inteligência Artificial, está revolucionando a profissão dos corretores de seguros. Com o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o evento vai preparar os profissionais para o futuro.

Atualizado em 04 de setembro