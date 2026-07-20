Comentário Econômico discute como seguro amplia proteção a mulheres

O seguro residencial começa a ampliar seu escopo de atuação ao incorporar coberturas voltadas ao acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. Em entrevista ao programa Comentário Econômico, da GRTV, Magda Truvilhano, superintendente de Produtos RD Massificados da Tokio Marine Seguros, apresentou uma solução desenvolvida pela seguradora para oferecer suporte às vítimas.

Segundo a executiva, a cobertura prevê o reembolso de despesas com moradia temporária para mulheres que precisem deixar o ambiente de violência, além de orientação jurídica e apoio psicológico durante o processo.

A iniciativa amplia o papel tradicional do seguro residencial, que historicamente esteve voltado à proteção patrimonial, incorporando serviços de assistência voltados a situações de vulnerabilidade social.

O episódio também contou com a participação do consultor econômico Francisco Galiza, que apresentou dados sobre a violência contra a mulher no Brasil e analisou os impactos sociais e econômicos desse cenário.

Durante a conversa, Magda Truvilhano destacou que a proposta busca oferecer um suporte adicional para mulheres que precisam reconstruir suas vidas após episódios de violência doméstica, reunindo mecanismos de proteção que vão além da cobertura tradicional do seguro residencial.

Segundo a GRTV, o episódio discute como o mercado segurador pode desenvolver soluções voltadas a desafios sociais, utilizando produtos e serviços para ampliar o apoio aos segurados em diferentes momentos da vida.

O Comentário Econômico é uma produção semanal da GRTV dedicada à análise de temas relacionados aos mercados de seguros, resseguros, investimentos e gestão de riscos.