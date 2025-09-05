XP e Livelo oferecem pontos em campanha de seguro de vida

A XP Seguros anuncia o lançamento de uma nova campanha em parceria com a Livelo para oferecer aos seus clientes a oportunidade de juntar até 150 mil pontos no programa. A ação é válida até o dia 30 de setembro de 2025 para clientes XP e Rico que contratarem seguro de vida distribuído pela XP Seguros e Previdência.

Para participar é necessário que o cliente contrate o seguro durante o período da campanha e tenha a apólice emitida até 31 de outubro de 2025, que também é a data limite para o pagamento integral da primeira parcela. Além disso, ele deve manter a apólice ativa, estar adimplente com os pagamentos aplicáveis ao seguro contratado até 30 de dezembro de 2025 e ter conta digital e conta de investimento da XP ativas e sem impedimentos. O produto “VIDA XP”, disponível exclusivamente nos aplicativos XP e Rico, não é elegível para esta campanha.

Durante o período da campanha, os clientes poderão ganhar pontos Livelo de acordo com o valor do prêmio do seguro de vida contratado. Será concedido 1 ponto por real para seguros com prêmio de até R$ 20 mil e 1,5 ponto por real para prêmios acima de R$ 20 mil, limitado a 150 mil pontos Livelo, que é o limite máximo de bonificação por CPF.

Os pontos serão creditados na conta Livelo do cliente elegível até 30 de dezembro de 2025 e terão validade de 24 meses. Para conferir o regulamento da campanha, acesse este link.