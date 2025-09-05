Ouvidoria Bradesco Seguros completa 22 anos de atuação

Para comemorar seus 22 anos de atuação, a Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros promoveu um encontro online com os funcionários, em parceria com a Universeg e a UniBrad, destacando como a cultura da companhia pode ser traduzida em valor para o cliente, além de fortalecer a conexão com o público.

A live foi conduzida pela escritora e best-seller Branca Barão, que apresentou sua metodologia “Protagonizar a Magia”, destacando a relevância de transformar a especialização técnica em experiências emocionais para o cliente. Durante sua fala, ela enfatizou a importância da conexão como diferencial competitivo e trouxe reflexões sobre o papel da economia da experiência no fortalecimento dessas relações.

“Celebramos esse marco renovando nossa missão de oferecer uma experiência cada vez mais humana, empática e conectada com o futuro. Tenho muito orgulho deste time e parabenizo a todos pela excelência do trabalho realizado ao longo desses anos. Colocar o cliente no centro sempre foi, e continuará sendo, o nosso maior diferencial”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.

Ao longo de mais de duas décadas, a Ouvidoria Bradesco mantém seu compromisso com a excelência e a inovação, consolidando-se como um espaço de diálogo, escuta e soluções. Este ano, foi mais uma vez reconhecida no Prêmio Ouvidorias Brasil, concedido pela Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec).