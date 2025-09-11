Sincor-MG orienta população sobre alta temporada de chuvas

Com a proximidade da chegada da temporada de chuvas em Minas Gerais, característica marcante dos meses de novembro a março no Estado, é hora de as famílias começarem a se preparar. A atenção redobrada é necessária para reduzir possíveis prejuízos e garantir a segurança física e material de todos, evitando situações de emergência.

Para quem já possui um seguro residencial e automotivo, é fundamental verificar se a apólice atual inclui cobertura para desastres naturais, como enchentes, vendavais, danos elétricos, chuvas de granizo, inundações, entre outras. Muitas vezes, essa proteção precisa ser contratada como uma cobertura adicional, e não está incluída automaticamente. Garantir essa proteção pode fazer toda a diferença em momentos críticos. Para os que ainda não tem um seguro, este também é o momento ideal para pesquisar e contratar uma apólice que ofereça a proteção necessária.

O Sincor-MG, como entidade representativa dos Corretores de Seguros de Minas Gerais, desempenha um papel importante na orientação da população. A instituição ajuda a esclarecer dúvidas sobre seguros, indicando a melhor forma de proteger bens e familiares, e, quando necessário, encaminha questões específicas diretamente às seguradoras parceiras.

“Procurar a orientação de um corretor de seguros pode evitar transtornos e prejuízos financeiros significativos. Proteger residências, bens e pessoas é uma atitude preventiva que garante mais tranquilidade e o setor está à disposição para esclarecer dúvidas da população. É muito importante que o cliente tenha as informações adequadas para que não haja nenhuma surpresa na hora de acionar o seguro mediante ao sinistro, afirma Gustavo Bentes, Presidente reeleito do Sincor-MG.