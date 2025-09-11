Bancorbrás e Hero Seguros lançam novo seguro viagem

A corretora de seguros Bancorbrás formalizou parceria com a Hero Seguros na última quinta-feira (4), na sede do Grupo Bancorbrás, em Brasília. A ocasião serviu para anunciar o lançamento do novo seguro viagem Bancorbrás, com soluções digitais simplificadas e preços competitivos.

A parceria visa ampliar o portfólio de produtos disponíveis aos clientes. “Unimos a experiência da Bancorbrás nos segmentos de turismo e corretagem de seguros com a atuação da Hero Seguros no setor. A expectativa é aumentar vendas, acessar novos mercados e público-alvo, fidelizar clientes e ampliar a eficiência operacional”, disse Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da corretora de seguros Bancorbrás.

O seguro-viagem oferece cobertura de despesas médicas e hospitalares, extravios de bagagem, atendimento médico e odontológico 24h, assistência jurídica, reembolso por atraso ou cancelamento de voo, custeio de estadia para acompanhantes em caso de emergência médica ou acidente, indenização em caso de morte do segurado e traslado de corpo. “O seguro viagem é um bom investimento. Os brasileiros têm recorrido a esse tipo de proteção para garantir segurança e tranquilidade durante deslocamentos”, afirma Alessandra.

O evento reuniu a presidência e diretoria do Grupo Bancorbrás, equipe da Hero Seguros, agentes de viagem parceiros e colaboradores das áreas comerciais da corretora de seguros, Bancorbrás Corporativo, Operadora Bancorbrás, Zarpo e das lojas físicas. Além da apresentação do produto, o encontro promoveu integração entre as equipes e capacitação comercial por meio de um workshop.