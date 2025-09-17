A Seguros Unimed anuncia o lançamento do Unimed Doenças Graves Cuidado Exclusivo, novo produto que chega ao mercado com uma proposta mais flexível e alinhada às necessidades atuais dos clientes: a possibilidade de contratar proteção para doenças graves sem a obrigatoriedade de incluir a cobertura por morte.

Com essa novidade, a companhia amplia seu portfólio de soluções em seguros de pessoas, reforça o cuidado com o segurado em vida e oferece mais autonomia para que cada pessoa monte sua proteção conforme suas prioridades. “O mercado tem sinalizado cada vez mais por produtos que ofereçam liberdade de escolha. Nosso objetivo é acompanhar essa movimentação e disponibilizar alternativas que estejam em sintonia com o que as pessoas realmente precisam”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.

Voltado exclusivamente para o público pessoa física, o novo produto tem abrangência nacional e cobre 24 patologias, incluindo enfermidades de alta incidência, como câncer e Alzheimer. Traz ainda o benefício da telemedicina, garantindo mais conveniência no acompanhamento da saúde, além da possibilidade de contratar assistências adicionais, como serviços residenciais e assistência automotiva 24h.

A cobertura de Doenças Graves pode ser contratada de forma independente ou combinada com outras proteções, como indenização por morte, invalidez permanente por acidente, diárias por incapacidade temporária ou por internação hospitalar, entre outras. A principal inovação está justamente nessa liberdade de escolha, que torna o produto mais acessível financeiramente e reforça o compromisso da Seguros Unimed com o cuidado preventivo e a proteção à vida.