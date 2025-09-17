Mapfre amplia acesso ao seguro Auto Caminhão

O transporte rodoviário é a espinha dorsal da economia brasileira, responsável por movimentar cerca de 75% da produção nacional, segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral. No entanto, o principal modal logístico do Brasil tem uma parte significativa da frota de caminhões sem seguro, expondo transportadoras e caminhoneiros a prejuízos. De olho nesse cenário, a Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia novas condições para o seu produto Auto Caminhão, com novas formas de pagamento facilitadas e maior competitividade para impulsionar as vendas de seus corretores.

A nova precificação do produto foi pensada para atender uma demanda de mercado por soluções de proteção mais acessíveis, sem abrir mão da qualidade e das coberturas essenciais. A partir destas novas condições, a Mapfre busca ampliar a penetração do seguro no segmento, considerando que apenas 37% da frota de caminhões tem seguro, gerando uma grande lacuna de proteção.

“O caminhoneiro é uma peça fundamental na logística de nosso país. Por isso, nossa missão é oferecer uma solução de seguro que não apenas proteja seu patrimônio e seu sustento, mas que também seja viável do ponto de vista financeiro”, afirma Thales Lemos, diretor de Seguro Auto da Mapfre. “Estamos em um processo de implementação de melhorias na Mapfre, com maior apetite e novas formas de parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, estamos tornando o seguro de caminhão mais acessível e competitivo. Queremos que nossos corretores se sintam confiantes em oferecer um produto completo e que realmente faça a diferença na vida desses profissionais, garantindo a tranquilidade necessária para trabalhar nas estradas brasileiras.”, destaca o executivo.

Entre os diferenciais do produto, estão:

Pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito;

Assistência gratuita 24 horas, com guincho até 250 quilômetros;

Coberturas personalizáveis como:

Colisão, incêndio, roubo e furto

Cobertura de danos materiais e corporais em terceiros

Danos aos vidros

Danos da carroceria

Indenização por perda de faturamento

Extensão de reboque

Reposição pelo valor de veículo zero quilômetro

O objetivo da companhia é convidar os corretores a conhecerem as novas condições e a realizar cotações do produto, aproveitando a oportunidade para expandir seus negócios e proteger a frota que move o Brasil. “Estamos falando dos veículos e profissionais que em grande parte carregam o PIB em suas carrocerias, literalmente. E os riscos da estrada são muitos. Protegê-los significa também ajudar a fazer a roda da economia girar sem sustos e ou imprevistos e o MAPFRE Auto Caminhão está aqui para isso também”, conclui Lemos.