A Alper Seguros anunciou a aquisição da Aio Corretora de Seguros, especializada nos segmentos de Benefícios PME e Ramos Elementares. Esta é a quinta compra realizada pela companhia em 2025. Fundada em 2016 e sediada em São Paulo, a Aio registrou cerca de R$ 50 milhões em prêmios emitidos nos últimos 12 meses. A transação representa a 10ª aquisição da unidade de Benefícios e a 25ª sob a gestão do CEO Marcos Couto.

Com a operação, a Alper amplia sua atuação no segmento de Benefícios em São Paulo e incorpora a equipe da Aio à sua estrutura, em um movimento de integração de lideranças. Luciano Ávila, sócio fundador e ex-diretor da Aio, assumirá a diretoria de Riscos Corporativos da Alper. Luciana Galindo, ex-gerente de Benefícios, permanecerá no time, enquanto os sócios Mauro Campos e Fernando Mustafa atuarão como “producers” na Alper Network.

Segundo Marcos Couto, a aquisição faz parte do plano de expansão da companhia: “Este movimento reforça nossa estratégia de crescimento e diversificação do portfólio”, afirmou.

Para André de Barros Martins, vice-presidente sênior de Benefícios, a operação agrega uma base de clientes relevante e experiência em segmentos estratégicos: “A Aio traz uma carteira consolidada no segmento PME e profissionais com experiência em Riscos Corporativos, o que permitirá ampliar nossa oferta”, disse.

A Alper prevê investir cerca de R$ 400 milhões em aquisições ao longo de 2025. Neste ano, a empresa já incorporou a Ducais, em Belo Horizonte, a Humani, na Grande São Paulo, a Reolon, no Mato Grosso, e a Siena, especializada em seguros de vida em grupo. A meta é concluir oito aquisições até dezembro.