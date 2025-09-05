Prudential promove experiências no SP Open WTA 250

A seguradora Prudential do Brasil, patrocinadora oficial do SP Open WTA 250, vai promover experiências interativas e de bem-estar durante o torneio feminino de elite que será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 6 e 14 de setembro. A seguradora terá um espaço exclusivo, criado pela agência GAEL, para receber os visitantes para momentos de cuidado e relaxamento, como massagem e maquiagem, além de distribuição de brindes especiais. Outra ativação é a “câmera de autógrafos”, onde o público poderá tirar uma foto assinando a lente, simulando um dos momentos mais icônicos do tênis: quando o atleta celebra uma vitória importante deixando sua marca na câmera.

A área especial da Prudential dará destaque à tenista Bia Haddad, atleta patrocinada pela seguradora e uma das grandes estrelas do evento. Por se tratar de um torneio WTA, a marca vai destacar o protagonismo feminino com o posicionamento “Prudential. Com elas em todos os pontos da vida.” No tênis, cada ponto pode ser decisivo assim como na vida. Essa analogia reforça o compromisso da Prudential de estar presente nos momentos que realmente importam, apoiando as mulheres em cada conquista, desafio e recomeço. Com essa abordagem, a Prudential irá reforçar seu propósito e fortalecer a imagem de uma marca próxima, empática e comprometida com o bem-estar, especialmente o das mulheres.

“Participar do SP Open é uma oportunidade única de nos conectarmos diretamente com o público apaixonado por tênis e esporte, em um ambiente que reflete os valores da nossa marca. A dinâmica dos pontos no tênis nos inspira a reconhecer que cada momento conta, tanto nas quadras quanto na vida. Ao incentivar o tênis brasileiro e o protagonismo feminino, reforçamos nosso compromisso com a proteção e o planejamento. Nosso propósito é estar com nossos clientes em todos os pontos da jornada: nos desafios, nas conquistas e nas decisões que moldam o futuro”, afirma a diretora de Marketing da Prudential do Brasil, Fernanda Riezemberg.

Como parte do aquecimento para o SP Open, a Prudential surpreendeu os fãs do esporte no Parque Villa Lobos, local do torneio, em um momento único de emoção. Em uma série de três vídeos que estão sendo veiculados nas redes sociais, a marca proporciona um encontro surpresa com a tenista Bia Haddad Maia, estrela do evento. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a atleta de perto, tirar fotos e ainda bater uma bola com a atleta, além de receber brindes autografados.

“Quando pensamos nessa ação, além de valorizar o esporte e tudo o que ele representa para a sociedade, tivemos foco também em destacar a força feminina, o impacto das atletas nesse cenário e como elas emocionam e inspiram seus fãs”, diz Eliana Santa Rita, CEO da GAEL.

Disputado em quadra rápida, o SP Open marca o retorno de um torneio WTA de elite ao Brasil após quase uma década e reunirá 32 tenistas na chave principal, 24 no qualifying e 16 duplas. O torneio marcará o retorno da cidade de São Paulo ao calendário oficial da WTA após 25 anos, em um dos maiores eventos de tênis feminino da América do Sul.

A Prudential do Brasil aproximou o SP Open ao projeto social Rede Tênis Brasil, patrocinado pela seguradora, para proporcionar a atletas e alunos da instituição a oportunidade de vivenciar de perto a emoção do torneio. “Queremos conectar o presente e o futuro do tênis feminino, impulsionando o crescimento da modalidade no Brasil, um compromisso que reflete o propósito da Prudential de apoiar o esporte e transformar vidas”, explica Fernanda.

A Prudential do Brasil incentiva o tênis brasileiro desde 2023. A marca é patrocinadora da atleta Beatriz Haddad Maia e de seu técnico, Rafael Paciaroni, da atleta de beach tennis, Sophia Chow, do Minas Tênis Clube e da Rede Tênis Brasil (RTB), instituição sem fins lucrativos dedicada a transformar a vida de jovens por meio do tênis. Além disso, a seguradora patrocinou a Copa do Mundo de Beach Tennis, no ano passado.