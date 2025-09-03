A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) avalia que os dados do setor no segundo trimestre de 2025 são positivos e apontam para uma recuperação importante das margens. Tal aumento, entretanto, representa apenas a recuperação de um setor que ficou com margens negativas por quase três anos e que ainda enfrenta problemas estruturais para a sua sustentabilidade de longo prazo, que só virá com a melhora da economia como um todo.

O balanço da saúde suplementar também tem características sazonais e já começou a sofrer nesse trimestre os efeitos desse movimento. O resultado operacional do setor caiu a menos da metade do registrado no trimestre anterior, indo de R$ 4,8 bilhões para R$ 2,2 bilhões. Da mesma forma é importante salientar que ainda há muitas empresas em situação de fragilidade. O número de operadoras de planos com resultado operacional negativo subiu, chegando agora a 262, o que equivale a 33% do total. A sinistralidade — índice que mede a relação entre os gastos com serviços médicos e os valores recebidos em mensalidades — aumentou de 79,2% para 83%.

“O setor continua a ver nesse trimestre alguns sinais de recuperação, pois fez ajustes profundos durante o longo período de três anos em que ficou com margens negativas. As empresas conseguiram alguma recuperação dos preços, reforçaram o seu compliance, ampliaram o combate a fraudes e ajustaram operações, com uso mais racional de recursos. No entanto, para consolidar esses resultados de maneira sustentável, o setor precisa voltar a crescer, algo que não ocorre há dez anos. E para crescer o setor depende muito da evolução do mercado de trabalho formal, já que a grande maioria dos planos de saúde são empresariais, oferecidos aos trabalhadores pelos seus empregadores”, afirma o diretor-executivo da FenaSaúde, Bruno Sobral.

A saúde suplementar abre as portas da saúde privada para 53 milhões de brasileiros e sustenta uma ampla cadeia de prestadores de serviço. Desempenha papel de complemento à saúde pública, oferecendo atendimento de excelência a uma parcela considerável da população, ajudando assim a desafogar o SUS.