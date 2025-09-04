Omint Ideal reformulado oferece novas coberturas e mais proteção

Atenta às mudanças no comportamento do consumidor e às novas demandas por proteção financeira, a Omint Seguros anuncia a reformulação do produto Omint Ideal, incluindo três novas coberturas: Proteção Cirúrgica (PC), Quebra de Ossos (QO) e Diária de Internação Hospitalar (DIH). Além disso, os capitais segurados para doenças graves e invalidez permanente por acidente foram ampliados para até R$ 1 milhão e R$ 5 milhões, respectivamente.

Segundo Cícero Barreto, diretor comercial e de marketing do Grupo Omint, “o lançamento das novas coberturas amplia nossa capacidade de gerar valor para parceiros e clientes, democratizando o acesso à proteção de alta qualidade, com coberturas estratégicas e valores de entrada mais atrativos. Essa evolução fortalece a presença da marca e cria oportunidades de crescimento no mercado”.

A cobertura de Proteção Cirúrgica abrange mais de 1.300 procedimentos, para internações decorrentes de acidente pessoal ou doença, consolidando-se como uma das mais completas do setor. “Essa ampliação gera mais eficiência financeira para o segurado, oferecendo maior proteção em relação a produtos similares”, destaca Ricardo Ferraz, diretor técnico da Omint Seguros.

A cobertura de Quebra de Ossos protege mais de 50 tipos de fraturas, sem limite de eventos, respeitando o valor máximo contratado. Entre os diferenciais estão a ausência de carência e de franquia, garantindo agilidade e segurança.

Já a Diária de Internação Hospitalar garante indenização proporcional ao número de dias de internação, por acidente ou doença, com franquia de 4 dias, limite de até 250 diárias por evento, e diária dobrada em caso de internação em UTI.

A reformulação trouxe melhorias significativas em coberturas-chave: o capital segurado para Invalidez Permanente por Acidente foi ampliado para até 800% do valor da cobertura básica de morte, com teto de R$ 5 milhões, enquanto a cobertura para Diagnóstico de Câncer passou a oferecer capital de até R$ 1 milhão.

O valor da parcela mensal ficou mais acessível: a partir de R$ 25, os proponentes têm acesso às coberturas de acidentes pessoais, e a partir de R$ 50, ao seguro de vida e demais coberturas adicionais. A idade de entrada foi ampliada para até 70 anos, e a permanência em algumas coberturas é vitalícia. Além disso, o processo de análise de risco foi otimizado: casos de patologias pré-existentes, antes recusados, agora podem ser avaliados e aceitos conforme o risco.

As melhorias beneficiam clientes e ampliam oportunidades comerciais para corretores. “Com a diversificação das coberturas e a evolução das soluções, os corretores ganham mais argumentos para oferecer propostas alinhadas ao perfil de cada cliente, fortalecendo o relacionamento e contribuindo para a fidelização”, afirma José Luiz Floripes, diretor de vendas da Omint Seguros.