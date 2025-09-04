Pesquisa MDS: Saúde mental ganha destaque nas empresas

EXCLUSIVO – A Pesquisa de Benefícios 2025 da MDS, realizada com 608 empresas de diferentes portes e setores em todo o Brasil, traça um panorama abrangente das práticas e prioridades das organizações quando o assunto é atrair, reter e cuidar de seus colaboradores. Ao todo, o estudo abrange um universo de mais de 1,35 milhão colaboradores.

Entre os principais destaques, está a forte presença dos benefícios voltados à saúde: 95,4% das empresas oferecem plano de saúde, 85% plano odontológico e 84,5% seguro de vida. A crescente atenção à saúde mental também se faz notar: 68,1% das organizações que possuem políticas de bem-estar incluem psicologia online como alternativa de apoio.

Outro ponto importante é o avanço da previdência privada, especialmente entre grandes empregadores: nas companhias com mais de 3 mil colaboradores, 45,3% já contam com esse benefício, demonstrando preocupação com o futuro financeiro dos trabalhadores.

Além disso, a pesquisa revela um movimento significativo em direção à inclusão, flexibilidade e personalização dos pacotes de benefícios, refletindo as transformações no mundo do trabalho e nas expectativas das novas gerações. “Há uma necessidade crescente no mercado de comparativo entre empresas do mesmo segmento e do mesmo porte e linha de faturamento, sobre como ela se comporta com seus colaboradores, na oferta de benefícios”, explicou Paulo Loureiro, vice-presidente da MDS.

Bruno Ianuzzi, CEO da Benefícios da MDS, ressaltou que os benefícios seguráveis continuam sendo destaque dentro das empresas, com a liderança do saúde e odonto. “A surpresa ficou com por conta do seguro pet, que já conta com a adesão de 3% das empresas entrevistadas, mostrando que a preocupação com a família aumentou”, comentou.

O debate sobre saúde corporativa deixou de ser exclusivo das áreas de Recursos Humanos e passou a ocupar espaço nas agendas de conselhos e lideranças. Durante um encontro com representantes de operadoras de saúde e empresas de consultoria que aconteceu no lançamento da Pesquisa da MDS, executivos destacaram a necessidade de tratar a saúde mental de forma integrada à saúde física e preventiva, em ações contínuas ao longo do ano.

Raquel Reis, CEO da SulAmérica Saúde e Odonto, ressaltou que não é possível separar a cabeça do corpo e defendeu que o cuidado com os colaboradores seja visto como prioridade estratégica. “Não dá para falar de saúde mental sem falar de saúde de forma mais ampla. Essa agenda precisa estar no conselho de administração e não restrita ao período de renegociação de contratos”, afirmou.

Segundo dados do Ministério da Previdência, os afastamentos por questões de saúde aumentaram 68% nos últimos dez anos, com destaque para a saúde mental. As mulheres são as mais impactadas: das 460 mil licenças concedidas, 300 mil foram para trabalhadoras ￼.

Especialistas presentes reforçaram que o papel da liderança é fundamental no enfrentamento do tema. Treinar gestores para identificar sinais de sofrimento emocional e criar ambientes de acolhimento dentro das empresas são medidas consideradas essenciais. Também foi ressaltado que pequenas ações — como pesquisas de clima, programas de escuta ativa e redução de barreiras de acesso a psicoterapia e telemedicina — podem gerar impacto significativo em engajamento e produtividade.

Flavio Bitter, diretor da Bradesco Saúde, falou sobre a sustentabilidade do sistema. O aumento da cobertura de terapias pela ANS e os avanços da medicina de precisão ampliam o acesso e a qualidade, mas trazem desafios financeiros. Executivos reforçaram que é preciso preservar o princípio do mutualismo, evitando a utilização indevida dos planos, para garantir equilíbrio entre oferta de serviços e custos.

O consenso entre os participantes do painel sobre saúde mental é que a saúde mental deixou de ser tabu e deve ser pauta contínua. Mais do que um tema de bem-estar, trata-se de um fator estratégico para a competitividade das empresas e a sustentabilidade do setor de saúde suplementar.

Kelly Lubiato, de São Paulo