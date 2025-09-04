Bradesco Seguros cresce 300% em seguros para veículos elétricos

A Bradesco Seguros registrou um aumento de 300% nas contratações de seguros para veículos elétricos no 1º semestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior — o maior crescimento já registrado pela companhia para este segmento.

O levantamento por região mostra que Nordeste (24,2%), Norte/Centro-Oeste (23,6%) e Sul (18,2%) lideram a participação nas emissões de seguros para elétricos. Para os híbridos, o destaque é o interior de São Paulo, que apresentou aumento de 91% nas contratações. Em 2024, a seguradora já havia registrado expansão expressiva nesse mercado, com crescimento de 340% no acumulado do ano para seguros de elétricos, demonstrando uma curva consistente de alta.

Esse avanço acompanha a tendência positiva do setor automotivo nacional. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), entre janeiro e junho de 2025 foram licenciados 30.483 carros elétricos, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2024. A chegada recente de 7 mil veículos elétricos ao Porto de Itajaí (SC) reforça o momento e coloca o Brasil em outro patamar de mobilidade sustentável, refletindo uma clara mudança de comportamento do consumidor brasileiro, que busca cada vez mais eficiência, tecnologia e menor impacto ambiental.

O seguro para veículos elétricos oferece coberturas e assistências adaptadas às necessidades desse público, incluindo proteção específica para bateria, reboque até pontos de recarga, carro de carregamento e cobertura para carregadores portáteis. Com a evolução do mercado e a chegada de novos modelos, a Bradesco Seguros se mantém atenta às necessidades do setor, desenvolvendo produtos inovadores e ampliando sua presença nesse nicho em expansão.