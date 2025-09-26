Ituran Brasil anuncia Murilo Riedel como novo conselheiro

A Ituran Brasil anuncia Murilo Riedel ao seu quadro consultivo como conselheiro da companhia. O executivo passa a atuar de forma estratégica no canal de soluções da Ituran para o segmento de seguros e demais frentes de negócio da companhia, com foco no fortalecimento da marca Ituran e do portfólio de produtos.

“É uma honra contar com a experiência e a visão estratégica do Murilo em nosso board consultivo. Sua trajetória no setor de seguros, aliada ao conhecimento em inovação e desenvolvimento de produtos, será crucial para impulsionarmos nossa atuação em todo o ecossistema automotivo, através da conexão direta com os veículos, e reforçarmos a posição da Ituran como referência em mobilidade, tecnologia de dados e segurança”, destaca Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.

Formado em Administração pela FEA-USP, com especialização em Estatística Aplicada pela USP e MBA pela FIA-USP, Riedel acumula mais de 40 anos de experiência no setor de seguros. Foi diretor estatutário do Banco Santander, responsável por toda a área de seguros no Brasil, e CEO da HDI Seguros, onde também atuou como membro do Conselho de Administração no Chile e na HDI Global. Sua trajetória inclui ainda passagens por AGF Seguros, Liberty Seguros e foi também conselheiro da Santander Auto Seguros e da Zurich-Santander Seguros.

Para Murilo Riedel, o novo desafio reforça o papel da Ituran como empresa inovadora no mercado de seguros e com alta tecnologia de mobilidade urbana: “Ao longo da minha trajetória, atuei em diversas áreas do setor de seguros, como produtos, inovação, digital, resseguros e sinistros. Minha expectativa é usar essa expertise que acumulei para contribuir com a expansão das soluções da Ituran no setor de seguros, que unem tecnologia de ponta e propósito claro: oferecer mais segurança e tranquilidade aos brasileiros”, finaliza Murilo Riedel.