Infinity Corretora anuncia novo conselheiro estratégico

A Infinity Corretora, especializada em seguros de saúde e fundada em 2016, anuncia a nomeação de Rodrigo Dantas, fundador e ex-CEO da fintech Vindi, como novo conselheiro estratégico.

Com uma bagagem em áreas de tecnologia, meios de pagamento e M&A, Rodrigo chega para contribuir com a expansão da corretora para novos setores, incluindo a venda de planos corporativos para grandes companhias, um dos principais focos da Infinity para os próximos anos.

Rodrigo destaca que, apesar dos desafios das recentes mudanças da ANS nas relações entre operadoras e corretores, o cenário favorece empresas como a Infinity. “A concorrência de planos de saúde têm se intensificado fortemente nos últimos anos, especialmente com a chegada de novos players, a Infinity se preparou cerca de 5 anos para esse momento do setor, que será muito favorável para uma empresa jovem, ágil e com foco no cliente como a Infinity”, afirma.

“Estamos vivendo um novo ciclo de crescimento e inovação. A chegada do Rodrigo ao conselho reforça nosso compromisso em nos posicionarmos como uma corretora moderna e preparada para atender grandes players do mercado”, acrescenta Lucas Oliveira, fundador da Infinity Corretora.